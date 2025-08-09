Ждать ли дождь в Ярославле? Метеорологи дали прогноз на выходные

9 августа в Ярославле ожидается малооблачная погода, однако днем синоптики прогнозируют сильный дождь. Температура будет +20…22 °С, ветер западный, умеренный.
«Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +12…14 °С», — предупредили эксперты «Фобос».
Метеорологи также сообщили, что системы фронтальных разделов циклона нарушат стабильность атмосферы над Центральной Россией.
«В регионе опять появятся очаги кучево-дождевых облаков. Но ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер, так что днем солнце прогреет воздух до +21…+26°С», — добавили в «Фобосе».
10 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь.
«Ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С, ветер западный, умеренный», — дали прогноз в «Фобосе».
