Ждать ли дождь в Ярославле? Метеорологи дали прогноз на выходные

9 августа в Ярославле ожидается малооблачная погода, однако днем синоптики прогнозируют сильный дождь. Температура будет +20…22 °С, ветер западный, умеренный.

«Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +12…14 °С», — предупредили эксперты «Фобос».

Метеорологи также сообщили, что системы фронтальных разделов циклона нарушат стабильность атмосферы над Центральной Россией.

«В регионе опять появятся очаги кучево-дождевых облаков. Но ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер, так что днем солнце прогреет воздух до +21…+26°С», — добавили в «Фобосе».

10 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь.

«Ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С, ветер западный, умеренный», — дали прогноз в «Фобосе».

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
