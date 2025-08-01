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Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Современные улицы с отголосками прошлого: смотрим, как изменился центр Ярославля со времен СССР

Современные улицы с отголосками прошлого: смотрим, как изменился центр Ярославля со времен СССР

Сравниваем прошлое с современными фотографиями

316
2 комментария
Сравниваем Ярославль сейчас и в прошлом веке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RUСравниваем Ярославль сейчас и в прошлом веке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Сравниваем Ярославль сейчас и в прошлом веке

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Время идет, в Ярославле что-то меняется, а что-то остается неизменным. Исторические сооружения никуда не делись, а вот вокруг них все осовременивается. Новые автобусы, обновленные дороги и газоны, опустевшие от ярмарок площади и новые здания.

Часть изменений города фиксировал в своем объективе Виктор Латышев — бывший преподаватель школы № 36. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» показываем, как изменились различные локации центра города.

Мост так и остался облезлыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМост так и остался облезлыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мост так и остался облезлыми | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Мост так и остался облезлыми | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Мост так и остался облезлыми

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Стены музея-заповедника остались неизменны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтены музея-заповедника остались неизменны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стены музея-заповедника остались неизменны | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Стены музея-заповедника остались неизменны | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Стены музея-заповедника остались неизменны

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Вроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобили вытеснили людей с дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтомобили вытеснили людей с дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Автомобили вытеснили людей с дороги | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Автомобили вытеснили людей с дороги | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Автомобили вытеснили людей с дороги

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Раньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Раньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Раньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Которосльная набережная обросла деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоторосльная набережная обросла деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Которосльная набережная обросла деревьями | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Которосльная набережная обросла деревьями | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Которосльная набережная обросла деревьями

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

С площади Юности убрали ярмарку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС площади Юности убрали ярмарку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С площади Юности убрали ярмарку | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36С площади Юности убрали ярмарку | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

С площади Юности убрали ярмарку

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Автобусы заметно изменились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтобусы заметно изменились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Автобусы заметно изменились | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Автобусы заметно изменились | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Автобусы заметно изменились

Источники:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU

Рекомендуем к просмотру предыдущие выпуски «Ретро Ярославль»:

  • показываем редкие архивные фото Волги в Ярославле;

  • как ярославцы праздновали 1 Мая во времена СССР;

  • смотрим на Ярославль, который незнаком молодежи;

  • чем ярославцы занимались 60 лет назад.

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Комментарии
2
Гость
10 минут
испортили центр города. и идет дальнейшее уничтожение исторической части города. очень жаль
Гость
5 минут
На свободе - Собинова сколько деревьев было
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