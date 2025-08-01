Современные улицы с отголосками прошлого: смотрим, как изменился центр Ярославля со времен СССР
Сравниваем прошлое с современными фотографиями
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Время идет, в Ярославле что-то меняется, а что-то остается неизменным. Исторические сооружения никуда не делись, а вот вокруг них все осовременивается. Новые автобусы, обновленные дороги и газоны, опустевшие от ярмарок площади и новые здания.
Часть изменений города фиксировал в своем объективе Виктор Латышев — бывший преподаватель школы № 36. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» показываем, как изменились различные локации центра города.
Мост так и остался облезлыми
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Стены музея-заповедника остались неизменны
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Вроде мало что изменилось, но ощущается улица по-другому
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Автомобили вытеснили людей с дороги
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Раньше по Красной площади ездили трамваи и гуляли люди
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Которосльная набережная обросла деревьями
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
С площади Юности убрали ярмарку
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
Автобусы заметно изменились
Источники:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, Кирилл Поверинов / 76.RU
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