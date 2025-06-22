Длинные пляжи и неузнаваемая набережная: показываем редкие архивные фото Волги в Ярославле

В марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды из-за малоснежной зимы. В Ярославле береговая линия увеличилась на несколько метров. Такие изменения реки вызвали переживания и обсуждения среди жителей города.
Мы заглянули в архив фотографий Виктора Латышева, который снимал Ярославль во второй половине прошлого века. В новом выпуске «Ретро Ярославль» отправимся на десятки лет назад и посмотрим на Волгу с разных ракурсов.
Виктор Латышев — преподаватель истории и географии в средней женской школе № 36, основатель школьного кружка «Юный историк». Родился в 1919 году в Ростове. В 1946 году, после войны, пошел учиться на педагога в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 в 1962 году был открыт музей Боевой и Трудовой славы, где до сих пор хранятся фотографии Виктора Латышева.
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