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Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Длинные пляжи и неузнаваемая набережная: показываем редкие архивные фото Волги в Ярославле

Длинные пляжи и неузнаваемая набережная: показываем редкие архивные фото Волги в Ярославле

Новый выпуск рубрики «Ретро Ярославль»

7 672
24 комментария
Фотограф показал редкие фотографии реки Волги в Ярославле в XX веке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Фотограф показал редкие фотографии реки Волги в Ярославле в XX веке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Фотограф показал редкие фотографии реки Волги в Ярославле в XX веке

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды из-за малоснежной зимы. В Ярославле береговая линия увеличилась на несколько метров. Такие изменения реки вызвали переживания и обсуждения среди жителей города.

Мы заглянули в архив фотографий Виктора Латышева, который снимал Ярославль во второй половине прошлого века. В новом выпуске «Ретро Ярославль» отправимся на десятки лет назад и посмотрим на Волгу с разных ракурсов.

1965 год. Октябрьский мост в процессе стройки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 361965 год. Октябрьский мост в процессе стройки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

1965 год. Октябрьский мост в процессе стройки

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Виктор Латышев — преподаватель истории и географии в средней женской школе № 36, основатель школьного кружка «Юный историк». Родился в 1919 году в Ростове. В 1946 году, после войны, пошел учиться на педагога в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 в 1962 году был открыт музей Боевой и Трудовой славы, где до сих пор хранятся фотографии Виктора Латышева.

Мост построили в 1966 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Мост построили в 1966 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Мост построили в 1966 году

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Кажется, что воды было больше | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Кажется, что воды было больше | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Кажется, что воды было больше

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1959 году берег Волги выглядел так | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В 1959 году берег Волги выглядел так | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1959 году берег Волги выглядел так

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вид на Волжскую набережную с реки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вид на Волжскую набережную с реки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вид на Волжскую набережную с реки

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Узнаете причал? Это речной вокзал | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Узнаете причал? Это речной вокзал | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Узнаете причал? Это речной вокзал

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Смотровой площадки и башни с часами еще нет. Фото 1981 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Смотровой площадки и башни с часами еще нет. Фото 1981 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Смотровой площадки и башни с часами еще нет. Фото 1981 года

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

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Река Волга Старые фото Улицы города
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Комментарии
24
Ярпортал
22 июня, 17:47
О, Волга, колыбель моя
Гость
22 июня, 19:12
Вода сейчас очень грязная в Волге. По набережной от Стрелки до морвокзала прогуляйтесь - просто ужас, мазутные пятна, мусор и грязь, какая-то грязная пена. Цвет воды отвратительный, мутная.
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