Длинные пляжи и неузнаваемая набережная: показываем редкие архивные фото Волги в Ярославле

Фотограф показал редкие фотографии реки Волги в Ярославле в XX веке Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











В марте 2025 года в Волге резко упал уровень воды из-за малоснежной зимы. В Ярославле береговая линия увеличилась на несколько метров. Такие изменения реки вызвали переживания и обсуждения среди жителей города.

Мы заглянули в архив фотографий Виктора Латышева, который снимал Ярославль во второй половине прошлого века. В новом выпуске «Ретро Ярославль» отправимся на десятки лет назад и посмотрим на Волгу с разных ракурсов.

1965 год. Октябрьский мост в процессе стройки Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











Виктор Латышев — преподаватель истории и географии в средней женской школе № 36, основатель школьного кружка «Юный историк». Родился в 1919 году в Ростове. В 1946 году, после войны, пошел учиться на педагога в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 в 1962 году был открыт музей Боевой и Трудовой славы, где до сих пор хранятся фотографии Виктора Латышева.

Мост построили в 1966 году Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











Кажется, что воды было больше Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











В 1959 году берег Волги выглядел так Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











Вид на Волжскую набережную с реки Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











Узнаете причал? Это речной вокзал Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36











Смотровой площадки и башни с часами еще нет. Фото 1981 года Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

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