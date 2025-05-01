Плакаты, оркестр, море людей: как ярославцы праздновали 1 Мая во времена СССР

В наше время 1 Мая — День труда и весны — больше ассоциируется с отдыхом. Ярославцы уезжают в другие города, кто-то на Прусовские карьеры или на дачу, другие гуляют по центру. Хотя раньше этот праздник считался одним из важнейших в году. В СССР 1 Мая символизировал уважение к трудящимся гражданам.