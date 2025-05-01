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Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Плакаты, оркестр, море людей: как ярославцы праздновали 1 Мая во времена СССР

Плакаты, оркестр, море людей: как ярославцы праздновали 1 Мая во времена СССР

Заглядываем в прошлое через кадры Виктора Латышева

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Как праздновали 1 Мая в Ярославле в СССР | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Как праздновали 1 Мая в Ярославле в СССР | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Как праздновали 1 Мая в Ярославле в СССР

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В наше время 1 Мая — День труда и весны — больше ассоциируется с отдыхом. Ярославцы уезжают в другие города, кто-то на Прусовские карьеры или на дачу, другие гуляют по центру. Хотя раньше этот праздник считался одним из важнейших в году. В СССР 1 Мая символизировал уважение к трудящимся гражданам.

В СССР 1 мая отмечали с размахом. Люди во всех населенных пунктах готовились к этому дню ответственно: разучивали песни, рисовали плакаты и устраивали демонстрацию.

Благодаря архивным фотографиям Виктора Латышева мы сможем взглянуть на то, как отмечали 1 Мая в 1965 году в Ярославле.

Автомобили обклеивали декорациями | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Автомобили обклеивали декорациями | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Автомобили обклеивали декорациями

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

У каждого завода была своя презентация | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36У каждого завода была своя презентация | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

У каждого завода была своя презентация

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Через щели можно заметить автомобиль | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Через щели можно заметить автомобиль | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Через щели можно заметить автомобиль

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Пионеры позировали стоя на мотоциклах | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Пионеры позировали стоя на мотоциклах | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Пионеры позировали стоя на мотоциклах

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Играл праздничный оркестр | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Играл праздничный оркестр | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Играл праздничный оркестр

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Горожане рисовали плакаты | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Горожане рисовали плакаты | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Горожане рисовали плакаты

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

«Мир, Труд, Май!»&nbsp;— наверное, самый узнаваемый лозунг этого праздника | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36«Мир, Труд, Май!»&nbsp;— наверное, самый узнаваемый лозунг этого праздника | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

«Мир, Труд, Май!» — наверное, самый узнаваемый лозунг этого праздника

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В параде участвовали и рабочие, и первые лица | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В параде участвовали и рабочие, и первые лица | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В параде участвовали и рабочие, и первые лица

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Физкультурники тоже принимали участие в параде | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Физкультурники тоже принимали участие в параде | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Физкультурники тоже принимали участие в параде

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

По площади торжественно маршировали военные | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36По площади торжественно маршировали военные | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

По площади торжественно маршировали военные

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
1 Мая Парад Ретро фото СССР
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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Аэропорт в Волгограде, уже переименован в Сталинградский, на очереди Волгоград, переименованный в Сталинград? Надеюсь, не один из городов Страны не будет переименован в Берияград?😡
Гость
1 минута
теперь царизм вернулся и собираться запрещено людям, полное бесправие по плану
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