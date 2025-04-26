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Город Ретро Ярославль фоторепортаж Жизнь кипит, город строится: смотрим на Ярославль, который незнаком молодежи

Жизнь кипит, город строится: смотрим на Ярославль, который незнаком молодежи

Новый выпуск «Ретро Ярославль»

8 026
15 комментариев
Показываем старые фотографии Ярославля | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Показываем старые фотографии Ярославля | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Показываем старые фотографии Ярославля

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Благодаря фотографам, которые снимали Ярославль, мы можем заглянуть в прошлое и посмотреть, каким был город десятки лет назад. Например, Константин Лузин занимался съемкой улиц в разные времена года. Именно с фотографий Константина началась наша рубрика «Ретро Ярославль».

Жизнь Ярославля на протяжении десятилетий снимал и Виктор Латышев — педагог средней школы № 36 и основатель кружка «Юный историк», в котором изучали историю нашего края. В его кадрах показано не только множество уникальных городских событий и видов на улицы, но и быт советского ярославца. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» показываем жизнь города, снесенное здание возле Знаменской башни и строительство известного дома культуры.

В 1964 году Флотский спуск выглядел так | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В 1964 году Флотский спуск выглядел так | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1964 году Флотский спуск выглядел так

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Фото сделано в 1960 году. Слева стоит гостиница купца Кокуева, которую в 1980 году снесут | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Фото сделано в 1960 году. Слева стоит гостиница купца Кокуева, которую в 1980 году снесут | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Фото сделано в 1960 году. Слева стоит гостиница купца Кокуева, которую в 1980 году снесут

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Пионеры 36-ой школы играли на инструментах на шествии | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Пионеры 36-ой школы играли на инструментах на шествии | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Пионеры 36-ой школы играли на инструментах на шествии

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1972 году пионерской организации исполнилось 50 лет. Так праздновали эту дату в Ярославле | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В 1972 году пионерской организации исполнилось 50 лет. Так праздновали эту дату в Ярославле | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1972 году пионерской организации исполнилось 50 лет. Так праздновали эту дату в Ярославле

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Музей-заповедник практически не изменился с 1988 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Музей-заповедник практически не изменился с 1988 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Музей-заповедник практически не изменился с 1988 года

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Раньше ярославцев катали автобусы-гармошки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Раньше ярославцев катали автобусы-гармошки | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Раньше ярославцев катали автобусы-гармошки

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Такие магазины сейчас редкость | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Такие магазины сейчас редкость | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Такие магазины сейчас редкость

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Строительство ДК Добрынина на проспекте Ленина. А вы знали, что изначально он должен был выглядеть помпезно? | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Строительство ДК Добрынина на проспекте Ленина. А вы знали, что изначально он должен был выглядеть помпезно? | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Строительство ДК Добрынина на проспекте Ленина. А вы знали, что изначально он должен был выглядеть помпезно?

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1962 году мост через Которосль еще строится | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В 1962 году мост через Которосль еще строится | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1962 году мост через Которосль еще строится

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вот так выглядел главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вот так выглядел главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вот так выглядел главпочтамт на Богоявленской площади в 1960 году

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
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Комментарии
15
Гость
26 апреля, 16:32
Я люблю черно-белое фото. Знаю, главное – это не цвет. Сохраняя историю, кто-то Уловил мимолетный сюжет.
Гость
26 апреля, 16:15
спасибо за историю интересно
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