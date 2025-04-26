Жизнь кипит, город строится: смотрим на Ярославль, который незнаком молодежи

Благодаря фотографам, которые снимали Ярославль, мы можем заглянуть в прошлое и посмотреть, каким был город десятки лет назад. Например, Константин Лузин занимался съемкой улиц в разные времена года. Именно с фотографий Константина началась наша рубрика «Ретро Ярославль» .

Жизнь Ярославля на протяжении десятилетий снимал и Виктор Латышев — педагог средней школы № 36 и основатель кружка «Юный историк», в котором изучали историю нашего края. В его кадрах показано не только множество уникальных городских событий и видов на улицы, но и быт советского ярославца. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» показываем жизнь города, снесенное здание возле Знаменской башни и строительство известного дома культуры.