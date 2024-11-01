Тут испытываешь грусть: гуляем по району Ярославля, где серые дома нависают над головой
Новый выпуск рубрики «Панельная душа»
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Кому-то панельки кажутся страшными, портящими вид района. У других эти дома вызывают ностальгию по детству, когда во дворе можно было носиться с утра до вечера. Теплые воспоминания хранятся в выцветших панельных стенах.
В рубрике «Панельная душа» мы исследуем разные локации районов Ярославля. Предлагаем вам посмотреть снимки фотографа 76.RU Кирилла Поверинова из дворов Заволжского района, которые так атмосферно выглядят этой осенью.