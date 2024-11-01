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Город Панельная душа фоторепортаж Тут испытываешь грусть: гуляем по району Ярославля, где серые дома нависают над головой

Тут испытываешь грусть: гуляем по району Ярославля, где серые дома нависают над головой

Новый выпуск рубрики «Панельная душа»

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Гуляем по панельным дворам Заволжского района

Кому-то панельки кажутся страшными, портящими вид района. У других эти дома вызывают ностальгию по детству, когда во дворе можно было носиться с утра до вечера. Теплые воспоминания хранятся в выцветших панельных стенах.

В рубрике «Панельная душа» мы исследуем разные локации районов Ярославля. Предлагаем вам посмотреть снимки фотографа 76.RU Кирилла Поверинова из дворов Заволжского района, которые так атмосферно выглядят этой осенью.

Баскетбольное кольцо осталось без сети

Гаражи во дворах стали полотнами для уличных художников

Заволжане теряются на фоне серых панелек

Изделия из покрышек стали неотъемлемой частью панельных дворов

В угловых квартирах холодно, поэтому их стараются утеплять

Какой у этого дома нежный цвет!

Кружевной тюль украшает балкон

Яркость городков контрастирует с бесцветностью панелек

В каждом подъезде найдется любитель позаниматься клумбами

Серые гиганты нависают над головами ярославцев

Пасмурная погода нагоняет тоски на улицы с панельками

Как много серого, но теплых воспоминаний не меньше

Умиротворяющий городской пейзаж

ПО ТЕМЕ
Панелька Панельные дома Ностальгия Панельный дом 90-е 2000-е
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Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
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