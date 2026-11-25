В небе над Самарской областью сбили более 145 дронов (фото из архива) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Этой ночью, 25 ноября, Самарскую область массово атаковали беспилотники. Последствия оказались серьезными, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал Федорищев в своем канале в МАХ.

Он также сообщил, что некоторые школы будут работать по измененному графику. Были и другие последствия — дома остались без света.

«Есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения», — написал Федорищев.