Этой ночью, 25 ноября, Самарскую область массово атаковали беспилотники. Последствия оказались серьезными, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Сегодняшняя ночь была настоящим испытанием. В небе над Самарской областью силами наших защитников было сбито более 145 беспилотников ВСУ. С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал Федорищев в своем канале в МАХ.
Он также сообщил, что некоторые школы будут работать по измененному графику. Были и другие последствия — дома остались без света.
«Есть отключения электричества на отдельных территориях. Экстренные службы начинают восстановление. Необходимо набраться терпения», — написал Федорищев.
Вчера, 24 ноября, налеты дронов тоже принесли серьезные последствия. В Перми атака пришлась на промобъект, погиб человек. В Татарстане атаковали нефтехранилище. А Ростовский НПЗ вообще приостановил работу: по нему нанесли удары беспилотниками и ракетами. Когда предприятие будет восстановлено, пока неизвестно.