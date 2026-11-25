Ипотека во всем мире без всех льгот доступна большинству Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на XVIII Уральском форуме недвижимости заявил: «Льготная ипотека — это уже пройденный этап». По словам чиновника, она сделала жилье менее доступным для граждан: за короткое время цены выросли в два раза, сильно обогнав рост доходов населения.

«Второй раз, я думаю, на эти грабли никто наступать не собирается», — подчеркнул Тремасов.

Будущие льготные программы, по его мнению, должны быть адресными, а не массовыми. Иначе их стоимость ляжет на заемщиков, которые не имеют права на господдержку.

Впрочем, сенсацией это назвать сложно. Центробанк твердит об этом всю последнюю пятилетку. Минстрой продолжал свою линию, обеспечивая застройщиков и банки сверхдоходами, гарантированными госбюджетом. Государство тратило на льготные ипотечные программы больше триллиона рублей в год. И вот теперь, оказывается, это «пройденный этап».

Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: списывать льготную ипотеку со счетов (даже если чиновникам она теперь и кажется вредной для рынка) рано.

Риск отложенного предложения

Основатель управляющей компании Smarent (в сфере недвижимости) Виктор Зубик не считает программу льготной ипотеки полностью исчерпанной. По его словам, у программы был результат для реального сектора: продажи квартир давали застройщикам возможность запускать следующие очереди, а стройка — заказы подрядчикам, производителям бетона, окон и инженерного оборудования.

«У сворачивания массовых льгот есть риск, который проявляется с задержкой. Когда продажи замедляются, девелопер может отложить новый проект. Сегодня это заметят подрядчики, а через несколько лет покупатели увидят меньше квартир в продаже», — предупреждает Зубик.

Он приводит следующие цифры: по данным «Дом.РФ», за январь — октябрь 2026 года застройщики вывели на столичный рынок на треть меньше жилья в новых проектах.

«Как только рыночная ипотека подешевеет, отложенный спрос может вернуться за несколько месяцев. А вот отложенную стройку за несколько месяцев не наверстать. Если к тому моменту выбор квартир сократится, часть выгоды от снижения ставки снова уйдет в рост цен», — говорит эксперт.

По его мнению, у доступного жилья два условия: устойчиво низкая инфляция, которая позволяет банкам выдавать длинные кредиты по приемлемой ставке, и достаточный объем строительства, чтобы вернувшийся спрос не уперся в нехватку квартир.

Нужна адресная помощь

«Я бы не говорил, что льготной ипотеки больше не будет. Кирилл Тремасов говорил о другом: он считает маловероятным возвращение массовой программы на новостройки, которая завершилась в июле 2024 года. Семейная ипотека и другие адресные программы продолжают действовать», — говорит MSK1.RU Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» (в сфере недвижимости).

Переход к адресной помощи Тумин поддерживает. Массовая льгота, признает он, действительно помогла многим покупателям снизить ежемесячный платеж, но когда дешевый кредит доступен широкому кругу людей, спрос растет быстрее, чем застройщики успевают вывести на рынок новые квартиры.

«В такой ситуации часть выгоды от низкой ставки съедает рост цены. Процент по кредиту ниже, а копить на первоначальный взнос все равно приходится дольше. Это не значит, что льготная ипотека была единственной причиной подорожания, но ее влияние на спрос нельзя игнорировать», — говорит Тумин.

Субсидии по льготным ипотечным программам превышают триллион рублей в год. Но, как обращает внимание Тумин, речь идет обо всех таких программах, а не только о завершившейся массовой, поскольку бюджет продолжает субсидировать и ранее выданные кредиты.

«На мой взгляд, разумнее направлять поддержку тем, кому она позволяет решить жилищный вопрос, а не расширять ее на весь рынок. При этом я бы не ждал, что отказ от массовой программы сам по себе сделает квартиры доступными. Для семьи важны три вещи: сколько нужно накопить на первый взнос, какой платеж она сможет нести и есть ли подходящее жилье там, где она хочет жить», — говорит Тумин.

Получается, что Центробанк объявил массовую льготную ипотеку пройденным этапом. Но ответственность за решения, сделавшие жилье недоступным для целого поколения, пока никто не понес.

А в Крыму льготная ипотека только началась и ее результаты удивляют. Всё — о «Крымской ипотеке».