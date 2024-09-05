В Ярославле собираются продать горевший дом-памятник в центре. Но не все жители готовы уехать оттуда

Частично расселенный дом-памятник на Советской улице горел 2 сентября Источник: Вадим Гурьянов











В Ярославле планируют продать дом № 15 на Советской улице. Это то самое здание, где вечером 2 сентября случился сильный пожар. О намерениях властей на заседании комиссии муниципалитета города 4 сентября сообщил председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников. По его словам, на торги дом выставят в 2025 году, когда окончательно расселят.

— Решение о расселении принято. Собственники восьми из 12 квартир подписали соглашения о получении компенсации и передаче квартир в муниципальную собственность. Однако жильцы четырех квартир не согласились с размером компенсации и оспаривают стоимость в суде. Как только все мероприятия завершатся, мы примем все жилые помещения в муниципальную собственность, переведем их в нежилые, тогда здание будет включено в прогнозный план приватизации, — рассказал Пуговишников.

По его предположению, дом будет включен в категорию объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. И поэтому, вероятнее всего, его выставят на продажу за один рубль.

Несмотря на то что данный дом выглядит единым комплексом с соседним домом № 12 по улице Трефолева, продавать их собираются отдельно друг от друга. Собственно, дом на Трефолева уже находится в стадии активной продажи — его несколько раз выставлялся на торги, но пока желающих приобрести объект не нашлось. Также была идея отдать это здание в безвозмездное пользование на 49 лет. Говорили даже, что был заинтересованный в этом инвестор, который собирался открыть в доме аллею музеев. Но эта идея не воплотилась в жизнь.

Напомним, дом № 15 по улице Советской является объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных». Он был построен в конце XVIII — середине XIX века. В 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено только на 2024–2025-й годы.