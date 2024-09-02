«Улица перекрыта»: в Ярославле горит дом-памятник в центре

В Ярославле горит дом на Советской улице Источник: Вадим Гурьянов











В Ярославле полыхает дом-памятник №15 на Советской улице. По сообщению МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:28 2 сентября. Изначально говорилось о задымлении кровли. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

— Огонь распространился по 2 и 3 этажам, а также кровле, — уточнили в МЧС по Ярославской области.

На месте работают 45 пожарных и 14 единиц техники. Столб дыма от пожара виден далеко от места ЧП.

— Улица перекрыта, людей очень много, горит крыша. Полагаю, есть опасность передачи огня на соседнее здание, — рассказал порталу 76.RU очевидец Вадим Гурьянов.

Кадры пожара на Советской улице Источник: Вадим Гурьянов

По информации МЧС, из здания эвакуировали двух человек, пострадавших нет.

Здание сильно полыхает Столб дыма виден издалека Пламя распространяется Пожарные пытаются справится с огнем 1 из 4 Здание сильно полыхает Источник: Владислав Ухов