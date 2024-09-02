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Происшествия «Улица перекрыта»: в Ярославле горит дом-памятник в центре

«Улица перекрыта»: в Ярославле горит дом-памятник в центре

Есть угроза перехода пламени на соседние постройки

1 361
3 комментария

В Ярославле горит дом на Советской улице

В Ярославле полыхает дом-памятник №15 на Советской улице. По сообщению МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:28 2 сентября. Изначально говорилось о задымлении кровли. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

— Огонь распространился по 2 и 3 этажам, а также кровле, — уточнили в МЧС по Ярославской области.

На месте работают 45 пожарных и 14 единиц техники. Столб дыма от пожара виден далеко от места ЧП.

— Улица перекрыта, людей очень много, горит крыша. Полагаю, есть опасность передачи огня на соседнее здание, — рассказал порталу 76.RU очевидец Вадим Гурьянов.

Кадры пожара на Советской улице

По информации МЧС, из здания эвакуировали двух человек, пострадавших нет.

Здание сильно полыхает

Столб дыма виден издалека

Пламя распространяется

Пожарные пытаются справится с огнем

1 из 4

Здание сильно полыхает

Напоимним, дом №15 по улице Советской — объект культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено на 2024–2025 год.

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Комментарии
4
281947982
2 сентября 2024, 20:25
Горят один за другим, носят один за другим.
Инженер1
2 сентября 2024, 20:39
Наверняка байден с иноагентами.
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