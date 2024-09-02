«Улица перекрыта»: в Ярославле горит дом-памятник в центре

В Ярославле полыхает дом-памятник №15 на Советской улице. По сообщению МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:28 2 сентября. Изначально говорилось о задымлении кровли. На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
— Огонь распространился по 2 и 3 этажам, а также кровле, — уточнили в МЧС по Ярославской области.
На месте работают 45 пожарных и 14 единиц техники. Столб дыма от пожара виден далеко от места ЧП.
— Улица перекрыта, людей очень много, горит крыша. Полагаю, есть опасность передачи огня на соседнее здание, — рассказал порталу 76.RU очевидец Вадим Гурьянов.
По информации МЧС, из здания эвакуировали двух человек, пострадавших нет.
Напоимним, дом №15 по улице Советской — объект культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено на 2024–2025 год.