«Пошли выносить мусор, почувствовали дым»: жилец дома на Советской рассказал, как начался пожар

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Советской, 15 Источник: Вадим Гурьянов











В МЧС по Ярославской области сообщили, что в доме № 15 на Советской улице в Ярославле в 21:03 произошла ликвидация открытого горения.

— У дома развернут оперативный штаб, из здания выкачивают воду, — передал с места происшествия очевидец происшествия Вадим Гурьянов.

Что происходит на месте ЧП Источник: Вадим Гурьянов

Он также поговорил с одним из жильцов дома. Ранее в МЧС сообщили, что дом расселен. Но, как оказалось, в нем еще живут люди.

— Мы пошли на улицу выкинуть мусор и почувствовали запах гари в подъезде, увидели дым. Сразу поняли, что что-то неладное, услышали сирены. Я встретил пожарных, запустил их в подъезд, провел на чердак, где есть переход в нежилую часть дома, которая и горела. Там всё было в дыму. Нам велели эвакуироваться. Скорее всего, пожар начался на третьем этаже в нежилой части, — рассказал мужчина Вадиму.

Напомним, сообщение о возгорании здания поступило пожарным 2 сентября в 18:28. Горела крыша дома, второй и третий этажи. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Эвакуировано было два человека.