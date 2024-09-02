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Происшествия эксклюзив «Пошли выносить мусор, почувствовали дым»: жилец дома на Советской рассказал, как начался пожар

«Пошли выносить мусор, почувствовали дым»: жилец дома на Советской рассказал, как начался пожар

В МЧС по Ярославской области сообщили о ликвидации открытого горения

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1 комментарий

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Советской, 15

В МЧС по Ярославской области сообщили, что в доме № 15 на Советской улице в Ярославле в 21:03 произошла ликвидация открытого горения.

— У дома развернут оперативный штаб, из здания выкачивают воду, — передал с места происшествия очевидец происшествия Вадим Гурьянов.

Что происходит на месте ЧП

Он также поговорил с одним из жильцов дома. Ранее в МЧС сообщили, что дом расселен. Но, как оказалось, в нем еще живут люди.

— Мы пошли на улицу выкинуть мусор и почувствовали запах гари в подъезде, увидели дым. Сразу поняли, что что-то неладное, услышали сирены. Я встретил пожарных, запустил их в подъезд, провел на чердак, где есть переход в нежилую часть дома, которая и горела. Там всё было в дыму. Нам велели эвакуироваться. Скорее всего, пожар начался на третьем этаже в нежилой части, — рассказал мужчина Вадиму.

Напомним, сообщение о возгорании здания поступило пожарным 2 сентября в 18:28. Горела крыша дома, второй и третий этажи. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Эвакуировано было два человека.

Сам дом № 15 по улице Советской является объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», построенный в конце XVIII — середине XIX века. Еще в 2012 году его признали аварийным, требующим реконструкции и расселения. Однако в планах мэрии расселение дома было назначено только на 2024–2025 годы.

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Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 22:18
Стабильно горим тонем и хлопаем
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