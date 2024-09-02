Двое госпитализированы: во время пожара на Советской улице в Ярославле пострадали сотрудники МЧС

Во время тушения пожара пострадали сотрудники МЧС Источник: Вадим Гурьянов











Во время пожара в доме № 15 на Советской улице в Ярославле пострадало двое пожарных.

— Сотрудники МЧС получили травмы. Они госпитализированы, — подтвердили информацию в МЧС по Ярославской области.



Напомним, 2 сентября в 18:28 в Ярославле загорелся дом № 15 на Советской улице. Сначала огнем были охвачены чердак и крыша, затем пламя перекинулось на второй и третий этажи здания.

— Мы пошли на улицу выкинуть мусор и почувствовали запах гари в подъезде, увидели дым. Сразу поняли, что что-то неладное, услышали сирены. Я встретил пожарных, запустил их в подъезд, провел на чердак, где есть переход в нежилую часть дома, которая и горела. Там всё было в дыму. Нам велели эвакуироваться. Скорее всего, пожар начался на третьем этаже в нежилой части, — рассказал житель дома.

В 21:03 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.