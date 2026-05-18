Гранат без разочарований: как выбрать спелый и сладкий фрукт в магазине

Хотите, чтобы гранат порадовал вас насыщенным вкусом и пользой? Тогда важно научиться выбирать его правильно. Плотная кожура надёжно скрывает содержимое, но есть несколько простых признаков, по которым можно определить качество плода ещё до того, как вы его разрежете.

Разберемся вместе с экспертом Роскачества на что смотреть, куда нажимать и чего избегать при покупке граната.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Что покупаем в магазине

В наших магазинах чаще всего продают импортные гранаты с плотной кожурой и насыщенным цветом. Оттенок может варьироваться от ярко-красного до бордового.

Например, из Узбекистана поставляют гранаты сорта «Кизил-анор». Это раннеспелый сорт с розово-алой кожурой и красными кисло-сладкими зёрнами.

Из Азербайджана импортируют гранаты сортов «Гюлоша» и «Бала-мюрсаль». У «Гюлоша» розовый или красный окрас, крупные зёрна и сладко-кислый вкус. «Бала-мюрсаль» — самый сладкий сорт, содержит до 16% сахара.

Отечественные гранаты также поступают в продажу. Так, в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму выращивают, например, сорта «Гюлоша розовая» и «Гюлоша красная». Это плоды удлинённо-округлой формы, с тонкой кожицей.

Есть еще вид «Ак Дона Крымская». Такие сорта отличаются крупными овальными плодами с кремовой тонкой кожурой, красными пятнами и румянцем с одной стороны. Еще есть гранат «Никитский ранний». У него округлые плоды с зеленовато-жёлтой гладкой кожицей и карминовыми штрихами. Зёрна бордовые, кисло-сладкие, сочные.

Гранаты любых сортов очень полезны. Фрукт ценится не только за вкус, но и за питательную ценность. Плоды богаты органическими кислотами, витаминами и антиоксидантами.

Особенно высоко содержание витамина C и биологически активных соединений. Например, пуникалагин — это уникальный антиоксидант, встречающийся преимущественно в гранате.

Как правильной выбрать «капризный» фрукт

Гранат — фрукт с характером. Его плотная кожура надёжно скрывает содержимое, из‑за чего даже внешне безупречный плод может разочаровать кислыми, сухими или подпорченными зёрнами.

Однако у спелого граната форма чаще асимметричная, слегка угловатая. Именно такой вид говорит о том, что внутри зерна полностью сформированы и плотно прилегают друг к другу.

Цвет у спелого граната должен быть равномерным, без тёмных пятен, трещин и следов гнили. Кожура качественного фрукта слегка шершавая, плотная, как будто натянута на зерна. Слишком гладкая, влажная или сморщенная кожура говорит о низком качестве.

Советуем проверить гранат и на ощупь. При нажатии кожура слегка пружинит, но не продавливается. Не выбирайте легкий гранат. У тяжелых плодов обычно больше сока.

Также обратите внимание на «корону». Она должна быть раскрытой и сухой, без белого налёта и следов влаги. Если внутри видны признаки плесени — плод уже начал портиться.

Как хранить фрукт

Свежим гранат может оставаться очень долго. Если фрукт держать в прохладном помещении при температуре 1–10 °C — они могут храниться до пяти месяцев. В холодильнике — до двух месяцев. При комнатной температуре спелые гранаты хранятся от 1 до 2 недель в сухом, проветриваемом месте без прямых солнечных лучей.

Если вы храните гранат в холодильнике, то важно его убрать в отделение для овощей и фруктов. Лучше обернуть каждый плод пергаментной бумагой и поместить в пакет с циркуляцией воздуха. Ни в коем случае не храните фрукт рядом с яблоками и бананами — они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу.

Если вы почистили гранат, то его зерна в холодильнике хранятся 5–7 дней в герметичном контейнере. В морозильной камере они могут сохранять свойства до года.

Как выбрать гранатовый сок

Среди россиян популярен не только гранат, но и гранатовый сок. Выбирать его тоже нужно осторожно.

Эксперт Роскачества советует при покупке сока внимательно изучать информацию на этикетке. Важно понимать, что в магазинах продают не только гранатовый сок, но и нектар или сокосодержащий напиток.

Обратите внимание на цену — настоящий гранатовый сок продукт дорогой. Слишком низкая стоимость может означать замену сырья.

Если сок в стеклянной бутылке, можно оценить цвет: доброкачественный продукт обычно имеет коричневатый оттенок, а не ярко-красный. Наличие осадка допустимо.