В ярославском молоке обнаружили опасные вещества

В ярославском молоке обнаружили опасные вещества

Публикуем данные Россельхознадзора

В Ярославской области нашли опасное молоко | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUВ Ярославской области нашли опасное молоко | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В Ярославской области нашли опасное молоко

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В Ярославской области в молоке обнаружили опасные вещества. Речь идёт о нарушениях, выявленных в двух образцах сырого коровьего молока, отобранных в хозяйствах региона в рамках государственного пищевого мониторинга. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 9 декабря.

Как уточнили в ведомстве, общий объём проверенных партий составил более 700 тонн, а вес партий, в которых зарегистрированы несоответствия требованиям законодательства, — 376 тонн.

Молоко проверяли на остатки антибиотиков тетрациклиновой и пенициллиновой групп, сульфаниламидов, макролидов, хинолонов, полипептидов и цефалоспоринов, а также на соответствие микробиологическим нормам.

«По результатам проведенных испытаний в двух образцах молока специалистами лаборатории были выявлены ингибирующие вещества, содержание которых в соответствии с ГОСТ 31449-2013… недопустимо», — уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.

Согласно ГОСТ 23454-2016, ингибирующие вещества — это любые соединения, которые тормозят развитие микроорганизмов и не разрушаются при технологической обработке. Такое молоко нельзя употреблять в пищу и использовать для переработки.

Результаты исследований направлены в Россельхознадзор для принятия мер, а также внесены в системы регистрации лабораторных исследований «Веста» и систему раннего оповещения службы. Ведомство информирует компетентные службы и производителей молока.

Ранее в рыбе, выловленной в Ярославской области, нашли паразитов. Чем это опасно — читайте в этом материале.

Гость
9 минут
ярославские продукты стали прям опасными для жизни! )
Гость
2 минуты
Травят население. Вот они местные фермеры
