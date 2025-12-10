В ярославском молоке обнаружили опасные вещества

В Ярославской области в молоке обнаружили опасные вещества. Речь идёт о нарушениях, выявленных в двух образцах сырого коровьего молока, отобранных в хозяйствах региона в рамках государственного пищевого мониторинга. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 9 декабря.

Как уточнили в ведомстве, общий объём проверенных партий составил более 700 тонн, а вес партий, в которых зарегистрированы несоответствия требованиям законодательства, — 376 тонн.

Молоко проверяли на остатки антибиотиков тетрациклиновой и пенициллиновой групп, сульфаниламидов, макролидов, хинолонов, полипептидов и цефалоспоринов, а также на соответствие микробиологическим нормам.

«По результатам проведенных испытаний в двух образцах молока специалистами лаборатории были выявлены ингибирующие вещества, содержание которых в соответствии с ГОСТ 31449-2013… недопустимо», — уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.