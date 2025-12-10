В ярославском молоке обнаружили опасные вещества

В Ярославской области в молоке обнаружили опасные вещества. Речь идёт о нарушениях, выявленных в двух образцах сырого коровьего молока, отобранных в хозяйствах региона в рамках государственного пищевого мониторинга. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 9 декабря.
Как уточнили в ведомстве, общий объём проверенных партий составил более 700 тонн, а вес партий, в которых зарегистрированы несоответствия требованиям законодательства, — 376 тонн.
Молоко проверяли на остатки антибиотиков тетрациклиновой и пенициллиновой групп, сульфаниламидов, макролидов, хинолонов, полипептидов и цефалоспоринов, а также на соответствие микробиологическим нормам.
«По результатам проведенных испытаний в двух образцах молока специалистами лаборатории были выявлены ингибирующие вещества, содержание которых в соответствии с ГОСТ 31449-2013… недопустимо», — уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской области.
Согласно ГОСТ 23454-2016, ингибирующие вещества — это любые соединения, которые тормозят развитие микроорганизмов и не разрушаются при технологической обработке. Такое молоко нельзя употреблять в пищу и использовать для переработки.
Результаты исследований направлены в Россельхознадзор для принятия мер, а также внесены в системы регистрации лабораторных исследований «Веста» и систему раннего оповещения службы. Ведомство информирует компетентные службы и производителей молока.
Ранее в рыбе, выловленной в Ярославской области, нашли паразитов. Чем это опасно — читайте в этом материале.