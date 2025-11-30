НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
В рыбе, выловленной в Ярославской области, нашли паразитов. Чем это опасно

В рыбе, выловленной в Ярославской области, нашли паразитов. Чем это опасно

Публикуем официальные данные

704
Опасных паразитов выявили в рыбе из Ярославской области | Источник: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»Опасных паразитов выявили в рыбе из Ярославской области | Источник: Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Опасных паразитов выявили в рыбе из Ярославской области

Источник:

Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В речной рыбе, выловленной в Ярославской области, выявили возбудители паразитарного заболевания. Это установили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проверке образцов.

«Как отмечают специалисты лаборатории, параценогонимоз может наносить существенный вред рыбной отрасли, поскольку оказывает негативное воздействие на ихтиофауну, особенно на молодь рыб. Для человека метацеркарии Paracoenogonimus ovatus не представляют непосредственной опасности», — уточнили в пресс-службе Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 25 ноября 2025 года.

Как отметили специалисты, паразит может представлять риск для человека при употреблении рыбы, которая была плохо обработана или неправильно приготовлена.

Наши коллеги из TOLYATTY.RU поговорили с предпринимательницей и владелицей сети магазинов «Дары Камчатки» Юлией Ковалевой и узнали, как правильно выбирать рыбу в магазинах. Советы можно прочитать по ссылке в материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
9
Гость
55 минут
Вообще неудивительно. Странно, что это раньше не озвучивали. Видимо уже нельзя умалчивать, как заражена рыба.
Гость
27 минут
Едим. Жарим, варим, вялим, коптим. Никто тёще не умер. Всё очень вкусно.
Читать все комментарии
Гость
