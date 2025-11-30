В рыбе, выловленной в Ярославской области, нашли паразитов. Чем это опасно

В речной рыбе, выловленной в Ярославской области, выявили возбудители паразитарного заболевания. Это установили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проверке образцов.

«Как отмечают специалисты лаборатории, параценогонимоз может наносить существенный вред рыбной отрасли, поскольку оказывает негативное воздействие на ихтиофауну, особенно на молодь рыб. Для человека метацеркарии Paracoenogonimus ovatus не представляют непосредственной опасности», — уточнили в пресс-службе Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 25 ноября 2025 года.

Как отметили специалисты, паразит может представлять риск для человека при употреблении рыбы, которая была плохо обработана или неправильно приготовлена.

