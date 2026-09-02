«Знают только „здравствуйте“ и „спасибо“»: на уральскую кондитерскую фабрику привезли работниц из Северной Кореи

Кореянки появились на фабрике примерно месяц назад Источник: Михаил Шилкин

На уральском предприятии «Южуралкондитер» начали трудиться работницы из Северной Кореи — одной из самых закрытых и изолированных стран мира. Как рассказала сотрудница фабрики, в цехах сейчас работает порядка 150 иностранок. Наши коллеги из 74.RU узнали, чем они занимаются, как живут в России и почему это выгодно бизнесу.

«Южуралкондитер» — крупная российская кондитерская фабрика, расположенная в Челябинске, один из ведущих производителей сладостей на Южном Урале. Предприятие зарегистрировано в 1996 году. Но годом основания кондитерской фабрики принято считать 1961-й. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», почти 75% доли ОАО принадлежит холдинговой компании «Объединенные кондитеры». Она производит продукцию под такими брендами, как «Бабаевский», «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Алёнка», «Коровка» и прочие. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2025 года выручка «Южуралкондитера» составила 1,7 миллиарда рублей, снизившись на 9% в сравнении с концом 2024-го. Чистая прибыль составила 42,6 миллиона рублей, в прошлом году — 47,4 миллиона.

«Они все такие милые»

Молодые кореянки на предприятии в основном заняты уборкой: одни моют пол и стены, протирают оборудование, другие стоят на фасовке. При этом ни по-русски, ни по-английски они не понимают, знают только «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания». За каждой сменой закреплена кореянка, которая контактирует с русским мастером через переводчика, координирует работу сотрудниц и занимается документами.

Нельзя сказать, что предприятие скрывает приезжих сотрудниц. Они свободно заходят на территорию фабрики через общую проходную Источник: Михаил Шилкин

Иностранки почти не контактируют с русскими сотрудниками, но впечатление оставляют приятное.

— Они все такие милые, очень доброжелательные. Когда к ним подходишь, они всегда улыбаются. Обращаются, если им что-то нужно объяснить по работе, жестами показывают, — говорит сотрудница «Южуралкондитера».

Нужные для кореянок таблички и указатели в цехах перевели на корейский. Собеседница вспоминает забавный случай с ними:

— Стоит ведро, на котором по-русски написано «лимонная кислота». Одна из кореянок зачеркнула подпись и написала снизу что-то на своем. Мы перевели через переводчик, а там выдало: «наркотики».

Жизнь от проходной до проходной

Как и остальные сотрудники, кореянки трудятся на дневных и ночных сменах, хотя последних, по словам нашей собеседницы, намного меньше. Вместе со всеми они проходят через проходную, к которой их привозят на двух больших автобусах. Перед началом смены отмечаются в общем журнале.

Работницы в основном одеты в спортивную одежду Источник: Михаил Шилкин Заметно, что они следят за внешним видом Источник: Михаил Шилкин

Уходят с дневной смены кореянки на полчаса-час позже остальных сотрудников. Корреспондент 74.RU встретил их у проходной. Рассказ нашей собеседницы сходится с реальностью — автобусы подъехали, и северокорейская бригада с работы отправилась в общежитие. Как оказалось, живут они в промышленной зоне. Четырехэтажное здание окружают предприятия и проходные. На первом этаже располагается столовая.

Рядом с общежитием только хозяйственные и производственные здания Источник: Наталья Лапцевич

Мы попытались попасть в общежитие, но на входе нас остановил охранник и посоветовал обратиться к коменданту. По номеру телефона, указанному на двери, ответил женский голос:

— Посторонним нельзя, вход воспрещен. А с какой целью интересуетесь?

На наши вопросы о северокорейских жильцах сотрудница общежития сначала отреагировала с удивлением, но потом ответила:

— Они на работе. У нас условия таковы, что никого… [нельзя пускать]. Это же международный скандал! Зачем нам это нужно?

— А почему международный скандал?

— Потому что это, ну… Должны сами понимать.

— Незаконно, что ли?

— Это иностранцы. Почему? Всё законно.

Комендант связала нас со своим руководителем, но он тоже отказался пустить журналистов в общежитие.

— У вас допуска нет. ФСБ вам выпишут его? И нас, и вас накажут, если сейчас это будет несанкционированно как-то оглашаться. Не стоит распространяться об этой информации, — предупредил собеседник.

Кадров фабрике очевидно не хватает Источник: Михаил Шилкин

Вопросы без ответов

Корреспондент 74.RU направил запросы в ОАО «Южуралкондитер» и в холдинг «Объединенные кондитеры», в который входит челябинское предприятие. Вторая компания прислала ответ, но про кореянок в нем даже не заикнулись:

— Кондитерская фабрика «Южуралкондитер» осуществляет набор персонала на открытые вакансии, которые публикуются на портале hh.ru. На предприятии работают более 600 сотрудников из разных регионов России, в том числе жители Челябинска и Челябинской области, — говорится в ответе на запрос.



На момент публикации ответа от «Южуралкондитера» редакция так и не получила.

Дешевая рабочая сила?

По словам экспертов, российские предприятия действительно в последнее время стали приглашать сотрудников из Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Северной Кореи.

— Работодатели хотят получить рабочую силу такой квалификации, которую они не могут быстро подготовить и забрать на рынке труда Челябинской области или других регионов страны, либо рабочую силу ниже среднерыночной стоимости. Чаще всего они обращаются к этим странам, потому что видят значительную экономию, — отмечает руководитель рекрутингового агентства Екатерина Карпенко.

И добавляет: на самом деле нанимать на работу иностранцев не всегда выгоднее.

— У многих есть опасения: принесут ли затраты на адаптацию, изучение русского языка и культуры экономический эффект от стоимости их труда. Или они нивелируют эту разницу? Например, есть клиенты, которые получили негативный опыт при такой адаптации сотрудников из Юго-Восточной Азии. Им пришлось инвестировать в ремонт помещений, где находились сотрудники, из-за чего компании понесли убытки, — приводит пример эксперт.

Впрочем, она сомневается, что практика найма иностранцев станет повсеместной.

— В каждом регионе есть свои квоты, их согласование в каждом регионе тоже свое. И есть абсолютно разные структуры, которые эти квоты согласовывают. Это непростая история. Но в силу того, что агентства и торгово-промышленные палаты этих стран видят потенциал в предоставлении рабочей силы, она развивается.

В СМИ сейчас появляется информация о том, что работниц из Северной Кореи нанимают с помощью аутсорсинговых компаний. Екатерина Карпенко пояснила, что это экономит бизнесу время и деньги.