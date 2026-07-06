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Авто Тест Осилят только знатоки: угадайте модели советских машин по фото — тест

Осилят только знатоки: угадайте модели советских машин по фото — тест

Некоторые вопросы могут поставить вас в тупик

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Ценители коллекционируют и восстанавливают советские машины | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUЦенители коллекционируют и восстанавливают советские машины | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Ценители коллекционируют и восстанавливают советские машины

Источник:

Кирилл Башинский / NGS55.RU

Советский Союз, помимо всего прочего, славился автомобильной промышленностью. Та эпоха подарила нам множество машин, которые стали легендарными. «Москвич», «шестерка», «тройка», «Волга» и другие авто возили людей на работу и отдых, выполняли разнообразные задачи.

Сегодня многие из этих машин ушли в историю. Встретить их на дороге — большая редкость, но память об этом транспорте жива. Коллекционеры покупают и восстанавливают автомобили времен СССР, а мы предлагаем читателям пройти небольшой тест на знание знаменитых моделей.

ТестПройден 67 раз
1 / 10

Только посмотрите на эту яркую красавицу! На фото…

Источник:

avito.ru

  • ВАЗ-2101

  • ВАЗ-2103

  • ГАЗ М-20 «Победа»

2 / 10

Это машина более старая. Узнали?

Источник:

auto.ru

  • ГАЗ-21 «Волга»

  • ЗИС-110

  • ЗИМ (ГАЗ-12)

3 / 10

А это что за автомобиль?

Источник:

avito.ru

  • ЗАЗ-966 «Запорожец»

  • ГАЗ М-20 «Победа»

  • ЗИЛ-114

4 / 10

Не машина, а настоящая легенда. Это…

Источник:

auto.drom.ru

  • ГАЗ-14 «Чайка»

  • ГАЗ-М-21 «Волга»

  • Москвич-2141

5 / 10

Как называется легковушка, запечатленная на этом снимке?

Источник:

avito.ru

  • ИЖ-2126

  • ВАЗ-1111 «Ока»

  • ЗАЗ-966 «Запорожец»

6 / 10

Узнаваемая модель. Как она называется?

Источник:

auto.drom.ru

  • ГАЗ-13 «Чайка»

  • ЗИЛ-111

  • ЗАЗ-965

7 / 10

Это грузовой автомобиль выпускался с 1964 по 1999 год. Сможете вспомнить название?

Источник:

auto.ru

  • КАМАЗ-5511

  • ГАЗ-66

  • УРАЛ-4320

8 / 10

Этот внедорожник называется…

Источник:

auto.ru

  • ЛуАЗ-1301

  • ЗАС-1102

  • ЛуАЗ-969

9 / 10

На этой машине когда-то ездила почти вся страна. Вы точно сможете вспомнить название

Источник:

auto.ru

  • Иж «Москвич-412»

  • Иж-2715

  • Иж-2126 «Орбита» / «Ода»

10 / 10

Последний вопрос. Это автомобиль марки…

Источник:

auto.ru

  • ЗИЛ-114

  • УАЗ-3163

  • УАЗ-469

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Екатерина Шрайнер
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Комментарии
3
Гость
44 минуты
Первая не копейка а 21011
Гость
46 минут
Я девочка 4 из 10, мне можно ))
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