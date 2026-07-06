Осилят только знатоки: угадайте модели советских машин по фото — тест

Советский Союз, помимо всего прочего, славился автомобильной промышленностью. Та эпоха подарила нам множество машин, которые стали легендарными. «Москвич», «шестерка», «тройка», «Волга» и другие авто возили людей на работу и отдых, выполняли разнообразные задачи.
Сегодня многие из этих машин ушли в историю. Встретить их на дороге — большая редкость, но память об этом транспорте жива. Коллекционеры покупают и восстанавливают автомобили времен СССР, а мы предлагаем читателям пройти небольшой тест на знание знаменитых моделей.
Только посмотрите на эту яркую красавицу! На фото…
ВАЗ-2101
ВАЗ-2103
ГАЗ М-20 «Победа»
Это машина более старая. Узнали?
ГАЗ-21 «Волга»
ЗИС-110
ЗИМ (ГАЗ-12)
А это что за автомобиль?
ЗАЗ-966 «Запорожец»
ГАЗ М-20 «Победа»
ЗИЛ-114
Не машина, а настоящая легенда. Это…
ГАЗ-14 «Чайка»
ГАЗ-М-21 «Волга»
Москвич-2141
Как называется легковушка, запечатленная на этом снимке?
ИЖ-2126
ВАЗ-1111 «Ока»
ЗАЗ-966 «Запорожец»
Узнаваемая модель. Как она называется?
ГАЗ-13 «Чайка»
ЗИЛ-111
ЗАЗ-965
Это грузовой автомобиль выпускался с 1964 по 1999 год. Сможете вспомнить название?
КАМАЗ-5511
ГАЗ-66
УРАЛ-4320
Этот внедорожник называется…
ЛуАЗ-1301
ЗАС-1102
ЛуАЗ-969
На этой машине когда-то ездила почти вся страна. Вы точно сможете вспомнить название
Иж «Москвич-412»
Иж-2715
Иж-2126 «Орбита» / «Ода»
Последний вопрос. Это автомобиль марки…
ЗИЛ-114
УАЗ-3163
УАЗ-469