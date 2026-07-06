Осилят только знатоки: угадайте модели советских машин по фото — тест

Советский Союз, помимо всего прочего, славился автомобильной промышленностью. Та эпоха подарила нам множество машин, которые стали легендарными. «Москвич», «шестерка», «тройка», «Волга» и другие авто возили людей на работу и отдых, выполняли разнообразные задачи.

Сегодня многие из этих машин ушли в историю. Встретить их на дороге — большая редкость, но память об этом транспорте жива. Коллекционеры покупают и восстанавливают автомобили времен СССР, а мы предлагаем читателям пройти небольшой тест на знание знаменитых моделей.