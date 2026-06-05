«Я запомнил навсегда»: что не поделили «Руки Вверх!» и «Иванушки International»

Примерно такое лицо было у Сергея Жукова в девяностых, когда он получил от ворот поворот Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Отметив 50-летие, голос группы «Руки Вверх» Сергей Жуков решил взяться за мемуары. У себя в соцсетях он специально для этого завел отдельную рубрику, где пообещал делиться с подписчиками историями из жизни своего коллектива — о криминальных корпоративах 90-х, выступлениях во дворцах культуры и о том, как «обычный парень из Димитровграда» создавал песни, под которые выросло целое поколение.

На этот раз он встретил историю о том, как на заре карьеры его отшил продюсер группы «Иванушки International». В то время Жукову пришла в голову идея сделать коллаб с популярным мульчуковым трио и спеть хит «Алешка».

— Объединить двух любимых народом команд звучанием и историей, — пояснил Жуков.

С этой идеей он позвонил в продюсерский центр Игоря Матвиенко, объяснил, кто он и чего хочет, но к ответу, который получил Жуков, его жизнь не готовила.

— На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: «Со всяким говном они не поют» — и короткие гудки, — рассказал артист. — Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых.

После того как оцепенение от такого ответа прошло, Сергей Жуков собрал команду, и вместе они решили: «Алешку» никому не отдадут.

— «Алешка» будет только нашим. Никаких дуэтов. И так, по‑честному, песня и прожила свою жизнь — как самостоятельный, очень личный наш трек, — рассказал Жуков.

Раньше артист признавался, что между группами «Руки Вверх!» и «Иванушки International» в девяностых было некое соперничество.