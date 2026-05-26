НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

6 м/c,

зап.

 740мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сменился главврач
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Развлечения «Из-за моего поведения»: бизнесмен высказался о расставании с блогером из Ярославской области

«Из-за моего поведения»: бизнесмен высказался о расставании с блогером из Ярославской области

Сергей Косенко погряз в долгах и не может увидеться с детьми

257
Сергей Косенко назвал причину расставания с Сашей Белаир | Источник: «Инфобизнес&nbsp;— мошенничество?» (18+), вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)/ YouTubeСергей Косенко назвал причину расставания с Сашей Белаир | Источник: «Инфобизнес&nbsp;— мошенничество?» (18+), вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)/ YouTube

Сергей Косенко назвал причину расставания с Сашей Белаир

Источник:

«Инфобизнес — мошенничество?» (18+), вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)/ YouTube

Бизнесмен и блогер 38-летний Сергей Косенко прокомментировал расставание с инфлюенсером из Рыбинска 32-летней Сашей Белаир (настоящее имя — Александра Белякова. — Прим. ред.). У пары двое сыновей: одному два года, другому — пять месяцев. В начале 2026 года в соцсетях появилась информация о том, что блогерская семья распалась.

«Я не изменял. Саша ушла из-за моего плохого поведения, но это не были измены, — рассказал Косенко в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году). — Она рожала, находилась в уязвимом положении, одна в Лос-Анджелесе. Да, мы вместе решили, что так будет лучше. Но она ожидала, что я всегда буду на связи и с ней. Но я этого не сделал, так как был очень сфокусирован на работе».

Кто такие Саша Белаир и Сергей Косенко

Александра Белякова — блогер и певица из Рыбинска Ярославской области. После школы уехала учиться в Санкт-Петербург, а в 26 лет перебралась в США. Параллельно вела блог в соцсетях, в котором развивала тему коучинга.

Стала популярной благодаря курсам по бизнес-наставничеству и денежным медитациям. В октябре 2023 года блогерша провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» большое шоу-медитацию, стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

Ее муж Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии: много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В последнее время организовывал курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывал рекламные подкасты.

В 2026 году пара объявила о разводе. Что именно произошло с их отношениями — читайте в этом материале.

По словам блогера, тогда у него возникли финансовые проблемы. Он набрал долгов на сотни тысяч долларов и не мог их выплатить. Чтобы увеличить монетизацию своего блога, а в одной из соцсетей у него 53,4 млн подписчиков, он решил запустить новый обучающий курс по ведению соцсетей. Правда, для привлечения внимания стал снимать много роликов с полуголыми женщинами, в то время как жена одна готовилась к родам в Лос-Анджелесе.

Ранее Косенко рассказывал, что сразу после родов Саша Белаир объявила о желании развестись и перестала лично выходить на связь. По его словам, она потребовала от него алименты в размере 65 тысяч долларов в месяц. Однако блогер отправлял только четыре тысячи. Позже он признался, что делал это специально, а не потому, что у него не было денег.

«Тогда мне было очень обидно, что я просто не мог видеться с детьми, у меня не было дома. Физически было так плохо, что единственное, что я мог сделать, — мало денег дать», — поделился Косенко.

<p>Сергей Косенко </p><p>Сергей Косенко </p>

4000 долларов для меня — это не очень большие деньги, и для моих детей, конечно же, я буду давать больше. Я сделаю всё возможное, чтобы у них всё было хорошо. Сейчас обида прошла, и мы с Сашей нормально общаемся.

Сергей Косенко

блогер, бизнесмен

После того как в 2024 году Сергей Косенко опубликовал видео, где бросил младенца в сугроб, в России на него возбудили два уголовных дела и объявили в розыск. Поэтому вернуться домой он не может. Кроме того, ему до сих пор не согласовали визу в США — документы находятся на проверке, поэтому встретиться с детьми, которые живут с мамой в Лос-Анджелесе, у него пока не получается. До расставания с Сашей Косенко жил в Дубае, а сейчас перебрался на юг Франции, где живёт неподалёку от другого инфлюенсера — Виктории Бони.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сергей Косенко Блогер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 минут
Почему сегодня нет треша в новостях, а он есть.
Гость
12 минут
Кто эти люди, Серёжа и Саша? Что они сделали полезного для Ярославля и России? Это просто какой-то шлак, зачем вы их рекламируете. Хватит людям забивать голову информационным мусором, рассказывайте лучше про талантливых, умных, неординарных людей, которые делают что-то полезное для нашей Родины.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем