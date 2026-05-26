«Из-за моего поведения»: бизнесмен высказался о расставании с блогером из Ярославской области

Бизнесмен и блогер 38-летний Сергей Косенко прокомментировал расставание с инфлюенсером из Рыбинска 32-летней Сашей Белаир (настоящее имя — Александра Белякова. — Прим. ред.). У пары двое сыновей: одному два года, другому — пять месяцев. В начале 2026 года в соцсетях появилась информация о том, что блогерская семья распалась.
«Я не изменял. Саша ушла из-за моего плохого поведения, но это не были измены, — рассказал Косенко в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году). — Она рожала, находилась в уязвимом положении, одна в Лос-Анджелесе. Да, мы вместе решили, что так будет лучше. Но она ожидала, что я всегда буду на связи и с ней. Но я этого не сделал, так как был очень сфокусирован на работе».
Кто такие Саша Белаир и Сергей Косенко
Александра Белякова — блогер и певица из Рыбинска Ярославской области. После школы уехала учиться в Санкт-Петербург, а в 26 лет перебралась в США. Параллельно вела блог в соцсетях, в котором развивала тему коучинга.
Стала популярной благодаря курсам по бизнес-наставничеству и денежным медитациям. В октябре 2023 года блогерша провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» большое шоу-медитацию, стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.
Ее муж Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии: много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В последнее время организовывал курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывал рекламные подкасты.
В 2026 году пара объявила о разводе.
По словам блогера, тогда у него возникли финансовые проблемы. Он набрал долгов на сотни тысяч долларов и не мог их выплатить. Чтобы увеличить монетизацию своего блога, а в одной из соцсетей у него 53,4 млн подписчиков, он решил запустить новый обучающий курс по ведению соцсетей. Правда, для привлечения внимания стал снимать много роликов с полуголыми женщинами, в то время как жена одна готовилась к родам в Лос-Анджелесе.
Ранее Косенко рассказывал, что сразу после родов Саша Белаир объявила о желании развестись и перестала лично выходить на связь. По его словам, она потребовала от него алименты в размере 65 тысяч долларов в месяц. Однако блогер отправлял только четыре тысячи. Позже он признался, что делал это специально, а не потому, что у него не было денег.
«Тогда мне было очень обидно, что я просто не мог видеться с детьми, у меня не было дома. Физически было так плохо, что единственное, что я мог сделать, — мало денег дать», — поделился Косенко.
4000 долларов для меня — это не очень большие деньги, и для моих детей, конечно же, я буду давать больше. Я сделаю всё возможное, чтобы у них всё было хорошо. Сейчас обида прошла, и мы с Сашей нормально общаемся.
После того как в 2024 году Сергей Косенко опубликовал видео, где бросил младенца в сугроб, в России на него возбудили два уголовных дела и объявили в розыск. Поэтому вернуться домой он не может. Кроме того, ему до сих пор не согласовали визу в США — документы находятся на проверке, поэтому встретиться с детьми, которые живут с мамой в Лос-Анджелесе, у него пока не получается. До расставания с Сашей Косенко жил в Дубае, а сейчас перебрался на юг Франции, где живёт неподалёку от другого инфлюенсера — Виктории Бони.