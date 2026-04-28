«Да, конечно, я должен извиниться». Почему поссорились Виктория Боня и Владимир Соловьев

Владимир Соловьев сомневался, что Виктория Боня сама написала текст своего обращения — слишком отличался он стилистически от ее обычных постов в соцсетях. Во время диалога в прямом эфире шоу Виктория показала черновик своей речи, чтобы доказать, что ее составлял не искусственный интеллект Источник: кадр из программы «Полный контакт» телеканала «Соловьев Live»

Сейчас известный политический телеведущий и блогер с большим опытом реалити-шоу выясняют, кто прав, а кто далек от истины, в прямом эфире утреннего шоу «Полный контакт» на телеканале «Соловьев Live», куда Викторию пригласил сам Владимир Рудольфович после скандала. В чем же суть конфликта двух этих очень разных людей, считающих себя настоящими патриотами России?

Во время прямого эфира программы «Полный контакт» Владимир Соловьев извинился за предыдущие высказывания в адрес Виктории Бони, признав, что был излишне эмоционален Источник: кадр из программы «Полный контакт» телеканала «Соловьев Live».

Всё началось после видеообращения 46-летней Виктории Бони, в котором блогер с миллионной аудиторией затронула темы, далекие от ее ежедневных постов о красоте, семейной жизни и буднях на побережье Франции, где она живет с 2011 года. В своем ролике, опубликованном в запрещенном в России Instsgram* 14 апреля 2026 года, она заявила, что многие наболевшие в обществе вопросы замалчиваются, потому что народ, блогеры и чиновники боятся сообщить о них главе государства. И перечислила пять актуальных на тот момент вопросов.

В течение часа обращение Виктории Бони набрало 10 тысяч просмотров. Общественность была, во-первых, удивлена тем, что блогер, которая в последнее время с помощью социальных сетей продвигала косметику собственного бренда, рассказывала о собственной жизни и отношениях с дочерью Анджелиной Летицией Смерфит (ее Виктория родила в 2012 году от бой-френда Александра Смерфита, сына британского миллионера), вдруг выступила с серьезным политическим заявлением.

Многие поддержали Викторию — обращение Бони набрало 535 тысяч лайков. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал комментарий, в котором заявил, что видео Виктории «обратило на себя внимание аудитории». В то же время видеообращение Бони подверглось резкой критике, особенно со стороны людей, называющих себя патриотами страны. Они обвинили ее в показушном патриотизме ради увеличения просмотров в Сети, решили, что она озвучивает чужие мысли, тем самым раскачивая общество, вспомнили ее высказывания о высоком облучении от вышек сотовой связи 5G и ее участие в телепроекте «Дом-2».

Виктория Боня в своих социальных сетях является их главным героем, больше рассказывая о собственной жизни, чем об общественной Источник: соцсети Виктории Бони

Действительно, свою известность и лояльную аудиторию Виктория Боня приобрела, участвуя в проекте «Дом-2» телеканала ТНТ с мая 2006 года до апреля 2007-го. К моменту, когда ее отобрали для реалити-шоу, Виктория успела переехать из родного города Краснокаменска Читинской области в столицу. Окончила сначала Московский государственный университет пищевых производств по специальности «бухучет, анализ и аудит», затем Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» по специальности «тележурналист», стала призером конкурса «Краса России». Но настоящая популярность к ней пришла только после «Дома-2», участники которого вели интересную, но достаточно античную личную жизнь в прямом эфире.

«Потрепанная шалава, засоряющая пространство» и «потрепанная тварь» — такие эпитеты позволил себе главный критик обращения Виктории Бони, 64-летний телеведущий Владимир Соловьев. Эти слова прозвучали 16 апреля в прямом эфире его программы «Соловьев Live» на федеральном телеканале «Россия-1». И всколыхнули общественность не меньше, чем само заявление Виктории Бони.

Многие, кто был далек от позиции блогера из Монако, встал на ее защиту, считая, что оппоненты не должны переходить на личности, а тем более оскорблять политического противника. Но, несмотря на возмущение, особенно женской аудитории, Владимир Соловьев отказался извиняться перед Боней. И даже привел в собственную защиту словарь русского языка, утверждая, что эпитет «шалава» вовсе не оскорбительный, а лишь производный от слова «шаловливость».

В ответ Виктория решила подать коллективный иск против телеведущего. Его формулировка звучит так: «Систематические женоненавистнические высказывания». А ее цель — добиться, чтобы телеведущего убрали с федерального канала.

Люди, которые легко оскорбляют женщин России, по мнению Виктории, должны так же «легко извиняться, так же на федеральных каналах, так же в своих шоу». Телеведущая призвала не только женщин, но и всех неравнодушных присоединиться к ее иску.

Боня стала главной защитницей всех женщин Источник: соцсети Виктории Бони

Повлиял ли готовящийся коллективный иск, но через несколько дней после скандала в прямом эфире телеведущий изменил свою непримиримую позицию, утверждая, что Боня озвучила чужие слова и мысли, поскольку стилистика ее обращения очень далека от обычных постов Виктории, и позвал ее на дискуссию в прямом эфире своей утренней программы «Полный контакт».

— Я его не боюсь, поэтому на эфир я пойду! — написала Виктория Боня в своих соцсетях. И действительно приняла участие в беседе с Соловьевым.

И во время прямого эфира Владимир Соловьев покаялся перед Викторией: