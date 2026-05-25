«Идиотский поступок»: блогер Косенко признался в той самой истории с брошенным в снег младенцем

Он действительно кинул малыша

Косенко прокомментировал скандальный ролик, в котором он бросил сына в сугроб | Источник: «Инфобизнес — мошенничество?» (18+), вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)/ YouTube; sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник:

«Инфобизнес — мошенничество?» (18+), вДудь (Юрий Дудь признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)/ YouTube; sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер Сергей Косенко, муж бизнесвумен из Рыбинска Саши Белаир, раскрыл правду о скандальной истории с выкинутым в снег сыном. Ролик, в котором это произошло, вышел два года назад — в январе 2024 года, но его обсуждения не стихают до сих пор.

После публикации этого видео в соцсетях развернулся масштабный скандал. На Косенко даже возбудили два уголовных дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью». Из-за этого блогера объявляли в розыск.

В интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) Косенко признался, что действительно бросал новорожденного ребенка в снег.

«На тот момент я уже очень давно находился в создании вирусного контента. Когда ты его создаешь, постоянно приходится скроллить ленту. Тогда мне много раз попадалось видео женщины, которая кидает ребенка в снег под рождественскую музыку. Мне очень нравилось это видео. Я подумал: у меня нет детей, но я бы когда-нибудь такое видео снял», — поделился Сергей Косенко.

Кто такие Саша Белаир и Сергей Косенко

Александра Белякова — блогер и певица из Рыбинска Ярославской области. После школы уехала учиться в Санкт-Петербург, а в 26 лет перебралась в США. Параллельно вела блог в соцсетях, в котором развивала тему коучинга.

Стала популярной благодаря курсам по бизнес-наставничеству и денежным медитациям. В октябре 2023 года блогерша провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию, стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

Ее муж Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии: много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернета. В последнее время организовывал курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывал рекламные подкасты.

Весной 2026 года пара объявила о разводе. Что именно произошло с их отношениями — читайте в этом материале.

Тот самый ролик, на котором Косенко бросил своего новорожденного сына в сугроб. Видео было опубликовано в январе 2024 года

Источник:

sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда у блогера родился сын, увиденный когда-то тренд он решил повторить. Малышу на тот момент было два месяца, когда новоиспеченный отец кинул его в снег ради хайпа.

«Это было в Куршевеле. Мы жили в отдельно стоящем шале с собственной территорией. За ночь выпало много снега. Я утром вышел на улицу и подумал, что сейчас идеальная погода [чтобы снять видео]. То, что это было абсолютно безопасно — 1000%. Я попросил няню: она в пять слоев одежды одела сына, чтобы в комбинезоне он был зафиксирован без движения», — рассказал Косенко.

Сергей Косенко

Он провалился на десять сантиметров. Я сразу подошел к нему. Он не плакал, просто смотрел, что происходит. Я его достал и сразу отнес в теплое шале. Через десять секунд он уже улыбался и радовался.

Сергей Косенко

бизнесмен, блогер

Тогда, чтобы оправдаться, Косенко сначала написал у себя в соцсетях, что он бросил не настоящего ребенка, а куклу. После еще появилась версия, что это был дипфейк. Уже в интервью, которое вышло 20 мая 2026 года, блогер признался, что оправдания были ложными.

Сергей Косенко

Сейчас, если об этом подумать, я понимаю, что это идиотизм — так делать не надо. Как бы мне ни казалось в тот момент, что это безопасно для ребенка, это всё равно могло быть опасно. Это был идиотский поступок.

Сергей Косенко

бизнесмен, блогер
