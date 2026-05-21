«Меня тошнить начало»: Савичева жестко проехалась по молодому музыканту и нарвалась на критику коллег

Певица унизила творчество молодого музыканта

Юлия Савичева оказалась в центре скандала из-за резкой критики молодого музыканта

Юлия Савичева оказалась в центре скандала из-за резкой критики молодого музыканта

После недавнего возвращения в шоу-бизнес певица Юлия Савичева оказалась в центре скандала: она назвала «блевотной» музыку молодого музыканта. Драма произошла на шоу «Я так слышу».

Участнице «Фабрики звезд» дали послушать на оценку отрывок из трека исполнителя Miron, но певица на первых секундах перебила прослушивание едкой критикой.

«Блевотно это для меня! Меня тошнить начало! Я его хочу убить уже. Как он меня бесит. Он очень противно поет. Противная подача, прям противная. Я эту песню не буду слушать никогда», — грубо отреагировала на творчество коллеги Савичева.

Певицу вывела из себя, как она сама объяснила, подача песни. Ведущие шоу предположили, что Юлии не понравился манерный голос музыканта. Однако свое поведение артистка оправдала лишь оборванной фразой о том, что ей не нравится «как музыкант это делает».

Соведущие Савичевой пытались сгладить сложившуюся ситуацию, поддержав начинающего певца. Артист Fargo сказал, что ему нравится песня, а генеральный директор VK Records Дмитрий Миловзоров назвал ее «неплохой».

Отрывок из шоу завирусился в соцсетях и попался на глаза певцам Стасу Пьехе и Рите Дакоте. Артистов шокировала резкая критика, и они заступились за музыканта.

«Противно реально, и слова очень противные от взрослой певицы… Никого не слушай и делай свое», — оставил комментарий Пьеха.

Дакота же сказала, что «разочарована» в коллеге, и посоветовала начинающему музыканту «не слушать» Савичеву.

«Мне кажется, это так не круто — будучи успешным музыкантом, использовать слова „тошнит“, „блевотно“, „противно“ по отношению к начинающим коллегам. Разочарование какое-то прям… Чувак, кто бы ты ни был, не слушай ее, она гонит. Верь в себя, топи дальше, собирай вокруг себя свою стаю. Успехов!» — поддержала парня Дакота.

корреспондент эвергрин-редакции
Гость
1 час
Забыла как сама пела : «хето легкооооо….»
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
