«Меня тошнить начало»: Савичева жестко проехалась по молодому музыканту и нарвалась на критику коллег

Юлия Савичева оказалась в центре скандала из-за резкой критики молодого музыканта Источник: «Я так слышу», 2025, VK

После недавнего возвращения в шоу-бизнес певица Юлия Савичева оказалась в центре скандала: она назвала «блевотной» музыку молодого музыканта. Драма произошла на шоу «Я так слышу».

Участнице «Фабрики звезд» дали послушать на оценку отрывок из трека исполнителя Miron, но певица на первых секундах перебила прослушивание едкой критикой.

«Блевотно это для меня! Меня тошнить начало! Я его хочу убить уже. Как он меня бесит. Он очень противно поет. Противная подача, прям противная. Я эту песню не буду слушать никогда», — грубо отреагировала на творчество коллеги Савичева.

Юлия Савичева сходила на шоу и попала в скандал за грубую критику Источник: «Я так слышу», 2025, VK

Певицу вывела из себя, как она сама объяснила, подача песни. Ведущие шоу предположили, что Юлии не понравился манерный голос музыканта. Однако свое поведение артистка оправдала лишь оборванной фразой о том, что ей не нравится «как музыкант это делает».

Соведущие Савичевой пытались сгладить сложившуюся ситуацию, поддержав начинающего певца. Артист Fargo сказал, что ему нравится песня, а генеральный директор VK Records Дмитрий Миловзоров назвал ее «неплохой».

Стас Пьеха и Рита Дакота раскритиковали Савичеву Источник: «Я так слышу», 2025, VK

Отрывок из шоу завирусился в соцсетях и попался на глаза певцам Стасу Пьехе и Рите Дакоте. Артистов шокировала резкая критика, и они заступились за музыканта.

«Противно реально, и слова очень противные от взрослой певицы… Никого не слушай и делай свое», — оставил комментарий Пьеха.

Дакота же сказала, что «разочарована» в коллеге, и посоветовала начинающему музыканту «не слушать» Савичеву.

«Мне кажется, это так не круто — будучи успешным музыкантом, использовать слова „тошнит“, „блевотно“, „противно“ по отношению к начинающим коллегам. Разочарование какое-то прям… Чувак, кто бы ты ни был, не слушай ее, она гонит. Верь в себя, топи дальше, собирай вокруг себя свою стаю. Успехов!» — поддержала парня Дакота.