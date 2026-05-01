«Нет воровства»: 72-летняя туристка съездила в Корею и честно поделилась своими впечатлениями — видео

Пенсионерка съездила в Корею Источник: Городские медиа

72-летняя поклонница группы BTS Валентина Ельцова осуществила свою давнюю мечту и съездила в Южную Корею. Путешествие она планировала больше года. Изначально поездка должна была состояться в сентябре 2025 года, однако в семье произошла трагедия: умер супруг Валентины.

После утраты она долго восстанавливалась, но позже всё же решила вернуться к своей мечте. В конце марта 2026 года вместе с внучкой, блогером из Ярославля Ариной Шевчук, отправилась в Сеул на 10 дней.

Главной частью поездки стали локации, связанные с BTS. Валентина Ельцова рассказала, что они посетили знаковые места, связанные с историей группы.

На лестнице фанаты BTS оставляют свои автографы Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы побывали в первом общежитии, где раньше жили ребята, — сейчас там кафе. Также были в месте, где они тренировались, и у офиса их компании BigHit. Там всё, куда только дотянешься, исписано автографами фанатов. Мы, конечно, тоже присоединились, я даже оставила свой автограф на ступеньках», — поделилась Валентина Ельцова.

Отдельно она отметила и местную кухню, которая оказалась для нее непривычной. Блюда в Корее показались слишком острыми для российской туристки.

В Корее бабушка с внучкой потратили около двух тысяч долларов. По данным на 21 апреля 2026 года, 2000 долларов составляют примерно 148 тысяч рублей.

Всё, что мы хотели увидеть, мы увидели. Конечно, хотелось бы больше. Десять дней — это очень мало, даже для одного города. Валентина Ельцова фанатка группы BTS