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Развлечения «Нет воровства»: 72-летняя туристка съездила в Корею и честно поделилась своими впечатлениями — видео

«Нет воровства»: 72-летняя туристка съездила в Корею и честно поделилась своими впечатлениями — видео

Валентина Ельцова побывала на родине любимой группы BTS

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Пенсионерка съездила в Корею

Источник:

Городские медиа

72-летняя поклонница группы BTS Валентина Ельцова осуществила свою давнюю мечту и съездила в Южную Корею. Путешествие она планировала больше года. Изначально поездка должна была состояться в сентябре 2025 года, однако в семье произошла трагедия: умер супруг Валентины.

После утраты она долго восстанавливалась, но позже всё же решила вернуться к своей мечте. В конце марта 2026 года вместе с внучкой, блогером из Ярославля Ариной Шевчук, отправилась в Сеул на 10 дней.

Главной частью поездки стали локации, связанные с BTS. Валентина Ельцова рассказала, что они посетили знаковые места, связанные с историей группы.

На лестнице фанаты BTS оставляют свои автографы | Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На лестнице фанаты BTS оставляют свои автографы | Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На лестнице фанаты BTS оставляют свои автографы

Источник:

arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы побывали в первом общежитии, где раньше жили ребята, — сейчас там кафе. Также были в месте, где они тренировались, и у офиса их компании BigHit. Там всё, куда только дотянешься, исписано автографами фанатов. Мы, конечно, тоже присоединились, я даже оставила свой автограф на ступеньках», — поделилась Валентина Ельцова.

Отдельно она отметила и местную кухню, которая оказалась для нее непривычной. Блюда в Корее показались слишком острыми для российской туристки.

В Корее бабушка с внучкой потратили около двух тысяч долларов. По данным на 21 апреля 2026 года, 2000 долларов составляют примерно 148 тысяч рублей.

<p>Валентина Ельцова </p><p>Валентина Ельцова </p>

Всё, что мы хотели увидеть, мы увидели. Конечно, хотелось бы больше. Десять дней — это очень мало, даже для одного города.

Валентина Ельцова

фанатка группы BTS

Подробнее о впечатлениях Валентины Ельцовой от Кореи смотрите в видеоновости выше.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
2 мая, 10:50
Бабка , тебе просто повезло
Гость
1 мая, 22:01
Южная Корея наш враг. И что там делала эта туристка?
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Гость
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