«Сначала растерялась»: 72-летняя фанатка BTS из России слетала в путешествие мечты в Корею. Видео

72-летняя фанатка BTS поехала в Корею вместе с внучкой из Ярославля Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В последние годы в соцсетях набирают популярность необычные тематические блоги. Их ведут бабушки, увлеченные корейской группой BTS. На своих страницах они обсуждают новости о любимом коллективе, делятся впечатлениями и рассказывают о музыкантах. Такие ролики собирают миллионы просмотров.

Одна из таких фанаток кей-попа — 72-летняя Валентина Ельцова, бабушка ярославского блогера Арины Шевчук. Сначала она засветилась на странице у внучки в 2025-м. Видео с пенсионеркой стали вирусными. Позже бабушка сама завела блог.

В интернете Валентина Андреевна нашла единомышленников, кто также любит творчество BTS. Казалось, этого ей было достаточно, однако жизнь привнесла новые приятные сюрпризы.

Благодаря блогу бабушка побывала в Корее. Как это было — в интервью 76.RU.

72-летняя фанатка BTS рассказала о поездке в Корею в интервью 76.RU Источник: Городские медиа

Как случайное видео изменило жизнь

Валентина Ельцова живет в Кирове, но иногда приезжает к внучке в Ярославль. Во время одной из таких встреч Арина предложила записать короткое видео про ее увлечение. Ролик неожиданно набрал миллионы просмотров.

BTS — южнокорейская музыкальная поп-группа. Коллектив состоит из семи парней под псевдонимами RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук. Проект запустила в 2013 году звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Сначала артисты выступали только в Южной Корее, а потом стали ездить по всему миру. В 2018 году коллектив получил орден «За заслуги в культуре» от президента Кореи. Самому младшему участнику — 28 лет, старшему — 33 года.

— Я, конечно, была в замешательстве, когда узнала о таком количестве просмотров. Даже представить не могла, что такое возможно, — вспоминает Валентина Андреевна.

После этого бабушка с внучкой продолжили снимать совместные ролики, в которых пенсионерка рассказывала о своей любви к BTS. Со временем у Валентины Андреевны появилась собственная страница в соцсетях.

— Арина говорит, что снимать, я записываю видео и отправляю ей. Она всё монтирует и выкладывает, — рассказывает она.

Несмотря на возраст, Валентина Андреевна активно следит за соцсетями: читает комментарии, смотрит других блогеров и остается на связи с подписчиками.

О BTS узнала через TikTok

За творчеством группы Валентина Андреевна следит уже шесть лет. Узнала о существовании этого коллектива через соцсети.

— Мне в TikTok начали попадаться видео про BTS. Я тогда подумала: «А что это за такие ребята? Они так хорошо танцуют. Да и какие они симпатичные. Надо узнать, что это за группа такая». Нашла их на YouTube, стала смотреть их ролики, искать видео про исполнителей. Так меня и затянуло, — рассказала в беседе с 76.RU Валентина Ельцова.

Сначала мне больше нравился Чимин из группы. Сейчас — Чонгук. Он очень здорово поет, талантливый парень, перфекционист во всём. Валентина Ельцова фанатка группы BTS

Исполнили мечту

Весной 2025 года в одном из видео Валентина Ельцова призналась, что очень хочет поехать в Корею.

— Это несбыточная мечта. Я, наверное, смогу побывать там только в следующей жизни, если она есть, — говорила тогда Валентина Андреевна.

Первые впечатления бабушки от Кореи Источник: elcovava / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эти слова тронули подписчиков. Они организовали сбор, и меньше чем за две недели удалось собрать более 100 тысяч рублей. Вместе с внучкой Валентина купила билеты на осень 2025 года. Но поездку пришлось отменить.

— У меня болел муж. В августе он умер. Был стресс, я ни о чем не могла думать, — вспоминает она.

Позже, когда Валентина Андреевна немного оправилась, к идее поездки вернулась. Однако деньги за билеты удалось вернуть лишь частично, на новый тур их не хватало. В этот момент блог фанатки BTS заметил предприниматель, владеющий сетью корейских кафе в России. Он решил помочь и взял на себя организацию поездки.

Так, спустя полгода после похорон мужа, Валентина Андреевна все же отправилась в путешествие своей мечты.

Впечатления от Кореи

Поездка в Южную Корею оставила у бабушки с внучкой исключительно теплые впечатления. За несколько дней они посетили немало мест, связанных с музыкантами.

— Мы побывали в первом общежитии, где раньше жили ребята, — сейчас там кафе. Также были в месте, где они тренировались, и у офиса их компании BigHit. Там всё, куда только дотянешься, исписано автографами фанатов. Мы, конечно, тоже присоединились — я даже оставила свой автограф на ступеньках, — рассказывает она.

Здесь на лестнице Валентина Ельцова с внучкой оставили свои автографы Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо локаций, связанных с BTS, в программе были и главные достопримечательности Сеула: дворцовый комплекс Кёнбоккун, музей современного искусства, набережная реки Ханган и башня Намсан.

— Очень красивый вид открывается оттуда на город. Просто захватывает дух, — поделилась впечатлениями пенсионерка.

«Нет воровства»

Узкие, но очень эстетичные улицы Сеула Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Героиню Корея приятно удивила не только достопримечательностями, но и людьми.

— Жители там очень доброжелательные, отзывчивые. Если скажешь «спасибо» по-корейски — сразу улыбаются. И еще меня поразило, что там практически нет воровства. Можно оставить вещи, и никто их не тронет, — отмечает она.

Кухня в Корее, признается Валентина Андреевна, оказалась непростой для желудка российской женщины.

— У них всё очень острое. Сначала вкусно, но каждый день есть такую еду тяжело. Мы потом старались выбирать менее острые блюда, — говорит она.

Всё, что мы хотели увидеть, мы увидели. Конечно, хотелось бы больше. Десять дней — это очень мало, даже для одного города. Валентина Ельцова фанатка группы BTS

В Корее бабушка с внучкой потратили около двух тысяч долларов. По данным на 16 апреля 2026 года, 2000 долларов составляют примерно 155 тысяч рублей.

В Корее узнавали подписчики

Неожиданным моментом стало и то, что пенсионерку начали узнавать даже за границей.

— Сначала я растерялась, когда ко мне стали подходить, просить сфотографироваться. А потом стало приятно, значит, смотрят, узнают. Подходили, обнимали, желали здоровья, — рассказывает Валентина Андреевна.

В Корее к Валентине Андреевне подходили незнакомцы, которые видели ее ролики в соцсетях Источник: arinashevchukk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

21 марта 2026 года у группы BTS прошел бесплатный концерт на центральной площади Сеула. Однако из-за того, что о выступлении объявили поздно, Валентина Андреевна с внучкой не смогли подобрать билеты на эти даты. Они прилетели в Корею только 24 марта.

Тем не менее, от идеи увидеть любимую группу вживую Валентина Андреевна не отказывается.