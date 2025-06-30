Звезда соцсетей и всего цеха: зумер — о том, чем работа на заводе круче IT. Видео

Блогер из Ярославля оставила программирование и пошла работать на завод Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока многие зумеры ищут удаленную непыльную работу, 23-летняя Арина Шевчук выбрала строить карьеру на заводе. Девушке в школе нравился урок химии, и тогда она решила, что хотела бы пойти работать на предприятие. После выпуска Арина отучилась на технолога химической промышленности. И пошла работать на лакокрасочный завод.

В интервью 76.RU Арина Шевчук честно рассказала о своей работе, реакции друзей на то, что она решила устроиться на завод, и о коммуникации с коллегами.

Арина Шевчук поделилась своим опытом работы на заводе Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Как решила пойти работать на завод

Арина родилась и выросла в Кирове, но два года назад, в 2023 году, переехала с мужем в Ярославль. Она долго искала себя в новом городе, но в итоге устроилась работать на завод по производству краски для автомобилей — HOTZ.

«В Ярославле я решила попробовать обучиться фронтенд-разработке, но спустя пять месяцев я поняла, что это не совсем мое, что я просто пошла за толпой, — вспоминает тот период Арина. — Друг семьи тогда устроился работать на этот завод. Я подумала: „Почему бы и нет. У меня до этого был опыт работы, я знаю, что и как надо делать“. Устроилась сюда и с первого же дня почувствовала, что это мое место».

Арине сразу понравилось на заводе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арина на заводе сначала была комплектовщиком. В ее обязанности входило печатать этикетки, заклеивать ими канистры и запаковывать товар в коробки. Поскольку у нашей героини есть профильное образование, ее также допускали к работе непосредственно с красками.

«Заправляла краску в баллончики с помощью специальной установки», — рассказала Арина.

Арина рассказала, что сначала работала по графику с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00. Спустя три месяца перешла на сменный режим: одну неделю — с 06:00 до 14:30, другую — с 11:30 до 20:00. По ее словам, такой график оказался для нее удобным и комфортным.

Начала вести блог про работу на заводе

Благодаря публикациям про работу на заводе, Арина раскрутила личную страницу в соцсетях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Параллельно с тем, как Арина устроилась работать на завод, девушка решила завести личный блог в соцсетях. Благодаря роликам про работу на предприятии страничка стала раскручиваться.

«Я подумала: „Почему бы не рассказывать о своей работе?“ Мне всегда нравилось снимать, монтировать, просто раньше не хватало уверенности. А потом как-то пошло — один ролик, второй, и меня очень поддержали на работе, — вспоминает Арина. — Коллеги даже помогали снимать, никого не смущало, что я бегаю со стабилизатором или свет подключаю. У нас тут вообще очень лояльное руководство, начальник цеха и сам снимался в роликах — всё по-доброму».

Арина начала публиковать короткие ролики с завода — с шутками, утренними сборами, производственным процессом. Контент заходил, и ее страничка стала быстро расти. Блогер отмечает, что работа на заводе помогла ей найти свое призвание и стать SMM-специалистом. Сейчас Арина занимается развитием страничек завода в соцсетях.

Я уже знала производство, всех ребят, понимала продукт. Сделала тестовое задание, и меня взяли. Сейчас я официально работаю в офисе как SMM-менеджер. Снимаю для заводских соцсетей и магазина «Краски на тачке», составляю контент-план, монтирую видео, пишу тексты. Арина Шевчук блогер

В некоторых роликах Арина сама снимается Источник: kraskinatachki / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на переход в офис, Арина периодически выходит в цех помогать — особенно в периоды загрузок.

«Был случай: на неделе нужно было сделать восемь тысяч баллончиков, а людей не хватало. Я пошла помогать, потому что знаю процесс, могу спокойно включиться. Вчера вот работала до восьми вечера, — говорит Арина. — Иду с удовольствием. У нас тут весело: болтаем, играем в словесные игры, нет ощущения тяжелой рутины».

Реакция семьи и друзей на работу на заводе

На заводе изготавливают краску для автомобилей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Решение Арины поддержали не все. Мама, по ее словам, была в восторге — сочла заводскую работу перспективной и стабильной, мечтала, чтобы дочь устроилась работать по специальности. А вот часть друзей — особенно те, кто работает удаленно, — восприняли выбор Арины скептически.

«Некоторые подруги сказали: „Ты что, на завод? Серьезно?“ Им казалось, что я просто временно туда пошла. Но потом привыкли. Да и я тоже сначала стеснялась даже говорить об этом, а потом поняла: меня это не ранит, я нашла свое место», — делится девушка.

Иногда, когда на заводе не хватает сотрудников для оформления крупной партии, Арина приходит на помощь и идет работать в цех Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас у Арины насыщенный график: с 08:30 до 17:00 она работает в офисе, снимает, монтирует, пишет, планирует. Иногда после смены или в выходные помогает в цеху или занимается блогом бабушки, который тоже активно растет.

Ранее мы рассказывали про бабушку Арины Шевчук — Валентину Ельцову. 71-летняя пенсионерка фанатеет по корейской группе BTS и осенью 2025 года планирует поездку в Южную Корею.

В планах у Арины — получение высшего образования.

Это как незакрытый гештальт. Хочется оформить всё в полноценное образование — в медиакоммуникациях, например. В 18 лет я не знала, чего хочу. А сейчас четко понимаю, куда и зачем. Арина Шевчук блогер

Про отношения с коллегами

С коллегами, особенно молодыми, у Арины сложились теплые отношения. Она легко находит общий язык, и это, по ее словам, очень помогает — и в производстве, и в творчестве.

«У нас классный коллектив. Много молодых ребят, которые горят своим делом. С ними и ролик снять легко, и поработать в кайф. Мы настолько подружились, что ходим в гости друг к другу», — улыбается девушка.

И пусть когда-то она сама сомневалась, выбирая между фронтендом и производством, сегодня Арина уверена — она на своем месте.