«Построил для своей семьи»: актер Александр Петров раскрыл подробности бизнеса в Ярославской области

«Построил для своей семьи»: актер Александр Петров раскрыл подробности бизнеса в Ярославской области

У кинозвезды есть гостиница в Переславле-Залесском

235
Помимо съемок, в кино у Петрова есть несколько бизнесов. Один из них — гостиница в Переславле-Залесском

Источник: AD Russia / YouTube.com, Сергей Красюк, Petrovavenue.ru, Александра Мамонтова, Полина Авдошина / Городские медиа

Помимо съемок, в кино у Петрова есть несколько бизнесов. Один из них — гостиница в Переславле-Залесском

Источник:

AD Russia / YouTube.com, Сергей Красюк, Petrovavenue.ru, Александра Мамонтова, Полина Авдошина / Городские медиа

Актер Александр Петров раскрыл подробности своего бизнеса в родном Переславле-Залесском Ярославской области. Там с 2017 года у кинозвезды работает гостиничный дом Petrov Avenue. Как оказалось, сейчас этим делом занимается его семья.

«Первостепенно была эгоистичная цель — чтобы приезжать в Переславль в свой гостевой дом. У тебя там ресторан, там кормят, баню подготовили. Это недалеко от озера, и там фантастические места», — отметил Петров.

Александр Петров

Я гостиницу, честно говоря, построил для своей семьи. Моя сестра, племянница, папа и мама живут в Переславле. Это очень здорово — построить и передать этот бизнес им.

Александр Петров

актер

По словам Петрова, его сестре Кате пришлось уйти с работы менеджером и возглавить гостиницу. Сам актер активно участвовал в бизнесе на этапе строительства.

«Я всё придумал сам: собрал команду и организовал процесс. Все рисунки на стенах — тоже моя идея. Я нашел отличного шеф-повара из Москвы, который полностью выстроил работу ресторана при гостинице. Потом подумал: что это за киногостиница без кинозала? Мы начали всё это достраивать. Мне хотелось сделать действительно классное и крутое место», — рассказал актер.

Киноактер отметил, что за годы работы гостиница уже окупила себя. Однако выручку от бизнеса он не получает — всё принадлежит семье.

Александр Петров

Я ни копейки не получил от гостиницы со дня ее основания. Все деньги, естественно, уходят семье.

Александр Петров

актер

Согласно данным сервиса «Яндекс Путешествия», у гостиничного дома рейтинг 5 баллов при 924 отзывах. Цены на съем комнаты начинаются от 6 и доходят до 15 тысяч рублей.

Бизнес записан на индивидуальную предпринимательницу Екатерину Боброву. По данным «Контур.Фокуса», по онлайн-кассам за 2025 год зафиксирована выручка в размере 866 367 рублей.

Сколько и на чем зарабатывает Александр Петров, помимо съемок в кино, — читайте в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
20 минут
Интересно, как семья помогает в управлении бизнесом?
Гость
17 минут
Хотелось бы узнать больше о том, как актёр видит будущее своего гостиничного бизнеса.
Гость
