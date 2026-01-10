НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не только гонорары со съемок! Смотрим, на чем актер Александр Петров сколотил состояние

В 2025-м его признали лучшим в своем деле

На чем зарабатывает актер Александр Петров

В нашей рубрике «Звездный бизнес» мы изучаем предпринимательские проекты знаменитостей, связанных с Ярославской областью. В этом материале предлагаем посмотреть, какие бизнесы есть у актера Александра Петрова, который родился и вырос в Переславле-Залесском.

Гостиничный дом в Переславле

Помимо продуктивной актерской деятельности Александр Петров еще успевает вписываться в разные бизнес-проекты. Один из старейших из них — гостевой дом Petrov Avenue на малой родине актера, в Переславле-Залесском. Его Петров открыл в 2017 году.

Нередко Петров с семьей приезжают в гостиничный дом в Переславле

«Каждый номер посвящен кино и неповторим. Граффити на стенах созданы кинохудожниками и напоминают о легендарных героях фильмов и даже мультфильмов, от Гарри Поттера и Шерлока Холмса до Тома и Джерри и персонажей „Криминального чтива“», — говорится на сайте Petrov Avenue.

В гостевом доме предусмотрено девять номеров, два из них — категории люкс. В таких номерах есть французский балкон, барная стойка, двуспальная кровать и диван. Также к размещению доступен полулюкс с отдельным входом, рассчитанный на трех гостей. Стандартные номера — двухместные, повышенной комфортности. Кроме того, на территории гостевого дома работают кинотеатр, сауна и ресторан-бар.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Путешествия», у гостиничного дома рейтинг 5 баллов при 924 отзывах. Цены на съем комнаты начинаются от 6 и доходят до 15 тысяч рублей.

Бизнес записан на индивидуальную предпринимательницу Екатерину Боброву. По данным «Контур.Фокуса», по онлайн-кассам за 2025 год зафиксирована выручка в размере 866 367 рублей.

Запустил бренд одежды

Вещи коллекции LOGINOV x PETROV в основном предназначены для мужчин. Но есть позиции и для женщин

Летом 2024 года Александр Петров совместно с российским дизайнером Дмитрием Логиновым запустил свою линейку одежды — LOGINOV x PETROV. Как ранее поделился актер, он несколько раз обращался за услугами Логинова, так и познакомился с ним. После они решили сделать совместный проект.

«Недавно приехал на съемочную площадку, что называется в тотал-луке Loginov x Petrov, и вся группа интересовалась: „Что это? Что за классные штаны?“ Я подумал: „Работает! Какая-то магия в этом есть“. И да, это очень удобно», — рассказал у себя в соцсетях Александр Петров.

В коллекции LOGINOV x PETROV актера не так много вещей: пиджак, брюки, рубашки и футболки. Все они представлены в классических черно-белых цветах. Цены начинаются от 5500 рублей. За эти деньги можно купить самую обычную базовую белую футболку с минималистичной надписью «Верь в мечты». Но это, пожалуй, самая дешевая позиция. Классические брюки стоят 15 тысяч рублей, столько же — белая рубашка. А вот пиджак и вовсе 55,5 тысячи рублей.

Все надписи на одежде бренда выполнены задом на перед. Как объяснил Петров, это делалось специально, чтобы мотивационные фразы на одежде были читабельными только через зеркало

Дмитрий Логинов — российский модный дизайнер, родом из Красноярска. Известен созданием мужских и женских коллекций, костюмов для театра и кино, а также униформы и индивидуальных изделий.

Проходил стажировку в журнале L’Officiel под руководством Эвелины Хромченко, позже работал там штатным стилистом, сотрудничал с журналом OM и агентством Fashion Consulting Group.

В 2004 году основал бренд Arsenicum, а в 2008 году открыл ателье Dmitry Loginov, специализирующееся на индивидуальном пошиве и экспериментальном дизайне. Участвует в Московской неделе моды. В 2025 году его коллекция стала одним из завершающих событий Недели моды.

Поэтические вечера

Еще один коммерческий проект ярославского актера — «Клуб поэзии Александра Петрова». Летом 2025 года кинозвезда организовал свой поэтический концерт «Двадцать пять ноль один» в театре на Таганке в Москве. Актер выступил с авторским моноспектаклем, где читал собственные стихи.

Стоимость билетов варьировалась от 7 до 50 тысяч рублей. Вместимость театрального зала составляет до 489 зрителей.

22 и 23 ноября 2025 года на Гоголевском бульваре в Москве Петров опять выступил спектаклем — «Двадцать пять ноль один»

К слову, почти одновременно с поэтическим клубом Петрова его жена — 24-летняя Виктория Антонова — запустила личные психологические курсы. Стоимость одного дня тренинга составляла 15 тысяч рублей, а полный курс — 45 тысяч.

По данным «Кинопоиска» на декабрь 2025 года, Александр Петров за свою карьеру снялся в 90 фильмах. По информации 76.RU на начало 2024 года, стоимость одного съемочного дня актера варьировалась от 500 до 700 тысяч рублей. Сам Петров сумму своих доходов публично не раскрывал.

В 2024 году актер купил двухэтажный дом в элитном частном поселке Московской области. По информации сервиса «Циан», стоимость коттеджей в закрытом поселке варьируется от 64 до 210 миллионов рублей. В поселке выставляют на продажу дома в футуристичном стиле, оборудованные системой «Умный дом». Кроме того, участки вокруг домов благоустроены, на них высажены деревья, кустарники и цветы.

Ранее в рубрике «Звездный бизнес» рассказывали о доходах актрисы Марии Горбань и ее бренда OMG. Кроме того, изучили, на чем зарабатывает блогер и коуч Саша Белаир.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Актер Александр Петров
