Не только гонорары со съемок! Смотрим, на чем актер Александр Петров сколотил состояние

На чем зарабатывает актер Александр Петров Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В нашей рубрике «Звездный бизнес» мы изучаем предпринимательские проекты знаменитостей, связанных с Ярославской областью. В этом материале предлагаем посмотреть, какие бизнесы есть у актера Александра Петрова, который родился и вырос в Переславле-Залесском.

Гостиничный дом в Переславле

Помимо продуктивной актерской деятельности Александр Петров еще успевает вписываться в разные бизнес-проекты. Один из старейших из них — гостевой дом Petrov Avenue на малой родине актера, в Переславле-Залесском. Его Петров открыл в 2017 году.

Нередко Петров с семьей приезжают в гостиничный дом в Переславле Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Каждый номер посвящен кино и неповторим. Граффити на стенах созданы кинохудожниками и напоминают о легендарных героях фильмов и даже мультфильмов, от Гарри Поттера и Шерлока Холмса до Тома и Джерри и персонажей „Криминального чтива“», — говорится на сайте Petrov Avenue.

В гостевом доме предусмотрено девять номеров, два из них — категории люкс. В таких номерах есть французский балкон, барная стойка, двуспальная кровать и диван. Также к размещению доступен полулюкс с отдельным входом, рассчитанный на трех гостей. Стандартные номера — двухместные, повышенной комфортности. Кроме того, на территории гостевого дома работают кинотеатр, сауна и ресторан-бар.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Путешествия», у гостиничного дома рейтинг 5 баллов при 924 отзывах. Цены на съем комнаты начинаются от 6 и доходят до 15 тысяч рублей.

Бизнес записан на индивидуальную предпринимательницу Екатерину Боброву. По данным «Контур.Фокуса», по онлайн-кассам за 2025 год зафиксирована выручка в размере 866 367 рублей.

Запустил бренд одежды

Вещи коллекции LOGINOV x PETROV в основном предназначены для мужчин. Но есть позиции и для женщин Источник: Loginov.store

Летом 2024 года Александр Петров совместно с российским дизайнером Дмитрием Логиновым запустил свою линейку одежды — LOGINOV x PETROV. Как ранее поделился актер, он несколько раз обращался за услугами Логинова, так и познакомился с ним. После они решили сделать совместный проект.

«Недавно приехал на съемочную площадку, что называется в тотал-луке Loginov x Petrov, и вся группа интересовалась: „Что это? Что за классные штаны?“ Я подумал: „Работает! Какая-то магия в этом есть“. И да, это очень удобно», — рассказал у себя в соцсетях Александр Петров.

В коллекции LOGINOV x PETROV актера не так много вещей: пиджак, брюки, рубашки и футболки. Все они представлены в классических черно-белых цветах. Цены начинаются от 5500 рублей. За эти деньги можно купить самую обычную базовую белую футболку с минималистичной надписью «Верь в мечты». Но это, пожалуй, самая дешевая позиция. Классические брюки стоят 15 тысяч рублей, столько же — белая рубашка. А вот пиджак и вовсе 55,5 тысячи рублей.

Все надписи на одежде бренда выполнены задом на перед. Как объяснил Петров, это делалось специально, чтобы мотивационные фразы на одежде были читабельными только через зеркало Источник: Loginov.store

Дмитрий Логинов — российский модный дизайнер, родом из Красноярска. Известен созданием мужских и женских коллекций, костюмов для театра и кино, а также униформы и индивидуальных изделий. Проходил стажировку в журнале L’Officiel под руководством Эвелины Хромченко, позже работал там штатным стилистом, сотрудничал с журналом OM и агентством Fashion Consulting Group. В 2004 году основал бренд Arsenicum, а в 2008 году открыл ателье Dmitry Loginov, специализирующееся на индивидуальном пошиве и экспериментальном дизайне. Участвует в Московской неделе моды. В 2025 году его коллекция стала одним из завершающих событий Недели моды.

Поэтические вечера

Еще один коммерческий проект ярославского актера — «Клуб поэзии Александра Петрова». Летом 2025 года кинозвезда организовал свой поэтический концерт «Двадцать пять ноль один» в театре на Таганке в Москве. Актер выступил с авторским моноспектаклем, где читал собственные стихи.

Стоимость билетов варьировалась от 7 до 50 тысяч рублей. Вместимость театрального зала составляет до 489 зрителей.

22 и 23 ноября 2025 года на Гоголевском бульваре в Москве Петров опять выступил спектаклем — «Двадцать пять ноль один» Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К слову, почти одновременно с поэтическим клубом Петрова его жена — 24-летняя Виктория Антонова — запустила личные психологические курсы. Стоимость одного дня тренинга составляла 15 тысяч рублей, а полный курс — 45 тысяч.

По данным «Кинопоиска» на декабрь 2025 года, Александр Петров за свою карьеру снялся в 90 фильмах. По информации 76.RU на начало 2024 года, стоимость одного съемочного дня актера варьировалась от 500 до 700 тысяч рублей. Сам Петров сумму своих доходов публично не раскрывал.

В 2024 году актер купил двухэтажный дом в элитном частном поселке Московской области. По информации сервиса «Циан», стоимость коттеджей в закрытом поселке варьируется от 64 до 210 миллионов рублей. В поселке выставляют на продажу дома в футуристичном стиле, оборудованные системой «Умный дом». Кроме того, участки вокруг домов благоустроены, на них высажены деревья, кустарники и цветы.

Александр Петров показал свой новый дом в элитном поселке Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)