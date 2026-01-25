НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Будет жарко! Самые соблазнительные участницы шоу «Титаны»: любуемся фото красавиц

Будет жарко! Самые соблазнительные участницы шоу «Титаны»: любуемся фото красавиц

Вы уже выбрали, за кого будете болеть?

187
Участницы «Титанов» не только сильные и выносливые, но еще и очень красивые | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Участницы «Титанов» не только сильные и выносливые, но еще и очень красивые

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

25 января на канале ТНТ стартует новый сезон спортивно-развлекательного шоу «Титаны» (16+). В этот раз на арене сойдутся лучшие атлеты за всю историю проекта. Ожидается, что битва будет зрелищной и интересной. А пока поклонники шоу находятся в предвкушении, мы собрали для вас фото секси-титаняшек.

Дарья Норицина

Регбистка Дарья Норицина — заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы и участница Олимпийских игр. Несмотря на весьма травмоопасный и силовой вид спорта, которым занимается девушка, она ощущает себя леди. И увлечения у Дарьи вполне девчачьи: игра на фортепиано, плетение косичек и вязание. Хотя экстрим в виде прыжков с парашютом и катание на сноуборде в ее обычной жизни тоже присутствует.

Дарья выступает в шоу под номером 23 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Дарья выступает в шоу под номером 23

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

— Участие в третьем сезоне закончилось для меня достаточно быстро, потому что я допустила ряд ошибок, не поверила в себя и свои силы, — рассказала Дарья нашим коллегам из 59.RU. — Здесь постараюсь показать, на что способна, потому что есть послевкусие незавершенности, как будто я не показала, что могу.

Пока Дарья готовится проходить испытания, мы полюбуемся жаркими фото спортсменки.

Источник: byNoris / T.me
+1

Анна Сидорова

Керлингистка, заслуженный мастер спорта и участница Олимпийских игр Анна Сидорова — еще одна секси-участница нового сезона «Титанов». Изначально Анна мечтала о карьере в фигурном катании, но судьба распорядилась иначе. У девушки несколько высших образований и большой опыт комментирования соревнований в прямом эфире на федеральных каналах. Анна называет себя бунтаркой и любит идти против правил. Не может устроить перед животными, особенно котиками.

Анна будет выступать под номером 7 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Анна будет выступать под номером 7

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

За годы профессиональной карьеры красотка достигла больших высот в спорте и наверняка покорила немало мужских сердец.

Источник: curlme_anna / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)
+1

Анжелика Тиманина

Одна из самых титулованных участниц нового сезона шоу — олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. После окончания спортивной карьеры девушка участвовала в съемках для глянцевых журналов и для брендов одежды, пробовала себя в качестве дизайнера купальников и ювелирных украшений, работала моделью. А еще красотка увлекается серфингом и носит звание самой светской спортсменки страны.

Красотка будет выступать под номером 24 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Красотка будет выступать под номером 24

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

В третьем сезоне Анжелика была одной из самых ярких, ее уход был большим разочарованием для многих поклонников проекта.

— Я жду эмоций от адреналина, кайфа и радости от победы. Я очень по всем соскучилась. Большое счастье, что есть такой проект для нас, спортсменов. Это помогает нам раздвигать собственные рамки. Для каждого титана это большой праздник, как Олимпиада! — поделилась Анжелика с нашими коллегами из Е1.RU. — Очень хочется проявить себя на максимум, показать свой личный результат, — поделилась Анжелика.

Совсем скоро начнем болеть за Анжелику, а пока смотрим на жгучие фото претендентки на победу.

Источник: angelikatimanina / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)
+2

Вера Бондарева

Прекрасная Вера Бондарева — мастер спорта России международного класса по спортивным бальным танцам. Девушка признается, что любит разного рода соревнования и по натуре она достигатор. Мечтает побывать в разных странах. Прошлый год стал для Веры богатым на события. Она вышла замуж за Алексея Столярова (бывший зять Сергея Шойгу) и открыла в Москве салон красоты.

Номер Веры в шоу «Титаны» — 17 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Номер Веры в шоу «Титаны» — 17

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

— Я очень рада вернуться в «Титаны», это мое любимое шоу, — призналась девушка. — Я смотрела все сезоны, болела за каждую девочку. Жду абсолютно новых испытаний со знакомыми игроками, спортсменами и коллегами по цеху. Очень хочу пройти в проекте далеко, как это было в прошлый раз, — поделилась Вера с нашими коллегами из NGS.RU.

Пока Вера готовится морально и физически, мы заглянули в ее соцсети.

Источник: vera_bond007 / T.me

Ольга Петрикова

Ольга Петрикова — кандидат в мастера спорта по биатлону и лыжным гонкам, а еще титулованная королева красоты и телеведущая «Матч ТВ». Коллеги отмечают остроумие и обаяние девушки. Она же мечтает о ролях в большом кино.

Ольга будет выступать под номером 19 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Ольга будет выступать под номером 19

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

В третьем сезоне «Титанов» Ольга вылетела в первой же серии, но запомнилась зрителям, которые даже просили вернуть эффектную красотку.

— В прошлом сезоне я не договорила. Пройти три месяца жесткой подготовки и вылететь в первой же серии — это было полное фиаско. Около двух недель я находилась в настоящей депрессии, — поделилась Петрикова с нашими коллегами из 86.RU. — К этому сезону такой серьезной подготовки не было. Зато психологически я подошла гораздо легче. Я ничего не загадывала и не делала больших ставок — как будет, так и должно быть.

Будем держать кулачки за Ольгу, а пока насладимся ее шикарными формами.

Источник: PetrikovaOlga / T.me
+2

Оксана Яшанькина

В этом году знаменитой гимнастке Оксане Яшанькиной исполнится 50 лет. Она абсолютно не скрывает свой возраст, а даже делает на нем акцент, чтобы у окружающих отвисла челюсть. Спортсменка в прекрасной форме, которой позавидуют многие.

Номер Оксаны Яшанькиной — 42 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Номер Оксаны Яшанькиной — 42

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Оксаны, чтобы иметь заряд энергии и прекрасно выглядеть, нужно заниматься любимым делом. Не забывать отдыхать и правильно питаться. А еще обязательно много двигаться.

— Движение — это жизнь. Прогулки, спорт, танцы. Выбирайте любое движение, главное, чтобы оно приносило удовольствие, — говорит Яшанькина.

Ну что ж, прислушаемся к советам Оксаны, а для начала с удовольствием посмотрим на ее фото.

Источник: oksanayashankina / Instagram (деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ)

Катерина Шип

Катерина занималась спортом с юного возраста. Сначала это была художественная гимнастика. В ней девушка добилась хороших результатов и даже получила звание мастера спорта. Но, как это часто бывает, из-за травмы ей пришлось завершить выступления. Катерина перешла в бодибилдинг, где выступала в дисциплине «фитнес-бикини». Девушка ведет соцсети и записывает интервью с известными людьми.

Катерина выступает под номером 42 | Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Катерина выступает под номером 42

Источник:

пресс-служба телеканала ТНТ

— Между вторыми «Титанами» и «Битвой сезонов» прошло чуть больше года. Сейчас, заходя в проект, ощущаю себя абсолютно новым человеком. Возвращение моей родной фамилии, цвет волос, минус 6 кг и свежий характер тренировок сделали свое дело, — поделилась девушка в своих соцсетях.

А нам кажется, что девушка выглядела шикарно всегда.

Источник: katerinalapteva1 / T.me
+2

А вы будете смотреть «Титаны. Битва сезонов»?

Обязательно! Очень жду!
Мне нравятся другие реалити
Вообще такое не смотрю
Анастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
