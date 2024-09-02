Ярославская телеведущая похвасталась отпуском в «лучшем городе». Что в нем необычного

45-летняя телеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала об отдыхе в одном из лучших городов мира. Речь идет о Мельбурне, который находится в Австралии. Туда королева чистоты и порядка поехала вместе с мужем Юрием Анашенковым в отпуск.
— Мы сегодня с Юрой уезжаем в Мельбурн. Говорят, это один из самых комфортных городов для жизни, а в 2017 году он даже заслужил это звание официально и занял первое место в рейтинге аналитического центра журнала The Economist, получив 97,5 из 100 возможных баллов, — написала у себя в соцсетях Летучая 2 сентября.
Кто такая Елена Летучая?
Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. В 1986 году вместе с родителями, переехали в город Тында Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Елена финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году она решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.
Славу Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где телеведущая в белых перчатках проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.
Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.
Вместе с тем, звездная ведущая поделилась интересными фактами о Мельбурне.
Средняя зарплата в городе — примерно 5 тысяч долларов в месяц. Но и жизнь тут достаточно дорогая.
Но это не останавливает людей от решения переехать в Мельбурн жить. Население города увеличивается на 100 тысяч человек в год за счет эмигрантов.
Мельбурн был столицей Австралии в течение 26 лет между 1901 и 1927 годами, прежде чем ее перенесли в Канберру.
В Мельбурне самая большая трамвайная система за пределами Европы и четвертая по величине в мире. А еще внутри Мельбурнского сити проезд на трамвае любого маршрута бесплатный. Остановки внутри бесплатной зоны оборудованы специальными знаками.
Мельбурн изначально назывался Батмания.
Первый в мире светофор был установлен именно в Мельбурне! Знали об этом?
А еще в 1856 году рабочие Мельбурна впервые в мире успешно провели кампанию по законодательному утверждению восьмичасового часового рабочего дня. Вот такое тут активное население.
А вы хотели бы побывать в Мельбурне?
Ранее у нас выходил текст с разбором гардероба Елены Летучей со стилистом Оксаной Плонской. Какие бренды носит ярославская звезда и сколько стоят ее образы, — читайте в этом материале.