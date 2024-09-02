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Развлечения Ярославская телеведущая похвасталась отпуском в «лучшем городе». Что в нем необычного

Ярославская телеведущая похвасталась отпуском в «лучшем городе». Что в нем необычного

Она поделилась семью интересными фактами об особенностях Мельбурна

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4 комментария

Елена Летучая отправилась с мужем в путешествие и рассказала о самом лучшем городе

45-летняя телеведущая из Ярославля Елена Летучая рассказала об отдыхе в одном из лучших городов мира. Речь идет о Мельбурне, который находится в Австралии. Туда королева чистоты и порядка поехала вместе с мужем Юрием Анашенковым в отпуск.

— Мы сегодня с Юрой уезжаем в Мельбурн. Говорят, это один из самых комфортных городов для жизни, а в 2017 году он даже заслужил это звание официально и занял первое место в рейтинге аналитического центра журнала The Economist, получив 97,5 из 100 возможных баллов, — написала у себя в соцсетях Летучая 2 сентября.

Кто такая Елена Летучая?

Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. В 1986 году вместе с родителями, переехали в город Тында Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Елена финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году она решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.

Славу Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где телеведущая в белых перчатках проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.

Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.

Вместе с тем, звездная ведущая поделилась интересными фактами о Мельбурне.

  1. Средняя зарплата в городе — примерно 5 тысяч долларов в месяц. Но и жизнь тут достаточно дорогая.

  2. Но это не останавливает людей от решения переехать в Мельбурн жить. Население города увеличивается на 100 тысяч человек в год за счет эмигрантов.

  3. Мельбурн был столицей Австралии в течение 26 лет между 1901 и 1927 годами, прежде чем ее перенесли в Канберру.

  4. В Мельбурне самая большая трамвайная система за пределами Европы и четвертая по величине в мире. А еще внутри Мельбурнского сити проезд на трамвае любого маршрута бесплатный. Остановки внутри бесплатной зоны оборудованы специальными знаками.

  5. Мельбурн изначально назывался Батмания.

  6. Первый в мире светофор был установлен именно в Мельбурне! Знали об этом?

  7. А еще в 1856 году рабочие Мельбурна впервые в мире успешно провели кампанию по законодательному утверждению восьмичасового часового рабочего дня. Вот такое тут активное население.

А вы хотели бы побывать в Мельбурне?

Не понял, чем жизнь в этом городе лучше. По описанию, город, как город
Конечно, я люблю путешествовать
Не знаю
Свое мнение напишу в комментариях

Ранее у нас выходил текст с разбором гардероба Елены Летучей со стилистом Оксаной Плонской. Какие бренды носит ярославская звезда и сколько стоят ее образы, — читайте в этом материале.

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Отдых Отпуск Море Океан Телеведущая Елена Летучая
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Комментарии
4
Гость
2 сентября 2024, 20:25
Кому бы не пропасть !
Гость
2 сентября 2024, 20:28
почему её пускают в цивилизацию? пусть отдыхает на дотационном кавказе или крыму
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