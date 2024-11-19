800 тысяч за ночь в отеле: ярославская телеведущая Елена Летучая вывезла маму на Мальдивы. Видео

Ярославская телеведущая 45-летняя Елена Летучая показала лакшери-отдых с мамой на Мальдивах. Кадры с семейного отпуска она опубликовала на личных страницах в соцсетях.
— Мой маме 72, — написала Летучая 18 ноября.
День рождения мамы совпал с трехлетием отеля, где отдыхала телезвезда. Праздничный ужин на берегу океана прошел в большой компании сотрудников и других гостей отеля.
Кто такая Елена Летучая?
Елена Летучая — журналист, ведущая, продюсер, художественный руководитель высшей школы телевидения «Останкино». Родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле в семье инженеров-строителей. Когда Елене было 8, она вместе с родителями переехала в город Тында Амурской области на строительство Байкало-Амурской магистрали. По образованию Летучая — финансист. И даже несколько лет работала по специальности. Но в 2008 году решила порвать с финансовой деятельностью и поступила в школу телевидения «Останкино» на специальность «телерадиоведущая». В 2010 году, окончив учебу, начала работать на телевидении. Попробовала себя в разных проектах.
Популярность Елене принесла программа «Ревизорро» (16+) на телеканале «Пятница!», где она проверяла качество услуг заведений. До 2017 года Летучая также была продюсером развлекательного телеканала. Сейчас она работает с другими проектами.
Елена замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого двое детей от предыдущих браков. Пара поженилась в августе 2016 года на греческом острове Санторини. Собственных детей у ведущей нет. Увлечения Елены — рисование, серфинг, йога, верховая езда, бег, роликовые коньки, горные лыжи. Кроме того, ярославна много путешествует.
— Мы просто едим вилками торт. Он фантастически вкусный. Не помню, чтобы я в последнее время ела так торт. Но он без сахара и очень-очень вкусный, шоколадный. Короче, позволили себе, — поделилась телезвезда.
Фото с мамой телеведущая трогательно подписала «Если она счастлива, то и я».
Мы посмотрели, сколько стоит отдых в отеле, в котором остановилась Елена Летучая с мамой. Минимальная стоимость за ночь на двоих в JOALI BEING — 2332 долларов (в рублях около 234 тысяч). Однако это самый бюджетный вариант на двоих. Цена за номера побольше может доходить до 8 тысяч долларов и выше.
Виллы с двумя спальнями, личным бассейном и душем прямо на улице стоят 8 826 долларов за ночь (около 886 тысяч рублей). Завтраки входят в стоимость. А вот за перелет на Мальдивы придется платить отдельно.
Елена Летучая часто путешествует и активно рассказывает о своих перемещениях. С мамой она не в первый раз ездит на Мальдивы. Семейный отпуск у телезвезды был в январе 2024 года. А в сентябре Летучая съездила в «лучший город» на Земле и рассказала, почему он таким считается.