НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Объединение больниц
На Соколе сдали новый дом
Скандал с очистными
«Умные решения» в недвижимости
Новая школа
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Квартал под застройку
Бизнес по-женски
Задерживается открытие ТЮЗа
Ярославль для миллениалов
Развлечения Елена Летучая побывала на сафари в Африке среди диких животных. Что ее разочаровало

Елена Летучая побывала на сафари в Африке среди диких животных. Что ее разочаровало

Публикуем кадры из шикарного отпуска телеведущей

93
Елена Летучая с мужем уехали в Африку | Источник: Елена Летучая / TelegramЕлена Летучая с мужем уехали в Африку | Источник: Елена Летучая / Telegram

Елена Летучая с мужем уехали в Африку

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая показала свой отпуск в ЮАР. Там она отдыхает вместе со своим мужем — 48-летним предпринимателем Юрием Анашенковым.

«Я нахожусь в Южно-Африканской Республике в Кейптауне. Буду снимать вам красоты, рассказывать, как здесь красиво», — пообещала Летучая своим подписчикам в Telegram по прилете на отдых 12 октября.

Почти ежедневно Елена выкладывает кадры из Африки, рассказывая про достопримечательности. Так, в первые дни Летучая с мужем съездили к Столовой горе. Её особенность в том, что вершина усечена и выглядит плоской. А после они посетили пляж Болдерс, где обитают пингвины.

Пляж с пингвинами находится в 40 километрах от Кептауна в городе Саймонстаун

Источник:

Елена Летучая / Telegram

Летучая с мужем съездили на экскурсию в местную винодельню. А 19 октября отправились на поиски африканской «большой пятерки», в которую входят слон, леопард, носорог, буйвол, лев.

«В ЮАР мы стараемся посмотреть как можно больше мест: и океан, и виноградники, и мыс Доброй Надежды. Конечно, доехали и до сафари Botlierskop Tented Lodge. Место симпатичное, сафари, признаюсь, наверное, интересное для новичков», — отметила телеведущая.

Однако у животных были ошейники, по которым отслеживается их местоположение. Туристов подвозят точно к месту их пребывания.

Телеведущая показала животных в дикой природе

Источник:

Елена Летучая / Telegram

«То есть вы едете и видите животных, но они не в дикой природе», — подытожила Летучая.

Этот факт её расстроил. По словам Елены, ранее она была в Танзании на подобной экскурсии, где они по-настоящему искали животных в дикой природе. Этот опыт ей больше понравился.

Хотели бы поехать в ЮАР?

Да, в планах посетить эту страну!
Боюсь ехать в Африку
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
Дикие животные должны оставаться в своей среде, а не становиться частью «отдыха» в Африке.
Гость
5 минут
Личное дело, но важно помнить об уважении к природе и животным.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление