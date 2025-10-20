Елена Летучая побывала на сафари в Африке среди диких животных. Что ее разочаровало

Елена Летучая с мужем уехали в Африку Источник: Елена Летучая / Telegram

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая показала свой отпуск в ЮАР. Там она отдыхает вместе со своим мужем — 48-летним предпринимателем Юрием Анашенковым.

«Я нахожусь в Южно-Африканской Республике в Кейптауне. Буду снимать вам красоты, рассказывать, как здесь красиво», — пообещала Летучая своим подписчикам в Telegram по прилете на отдых 12 октября.

Почти ежедневно Елена выкладывает кадры из Африки, рассказывая про достопримечательности. Так, в первые дни Летучая с мужем съездили к Столовой горе. Её особенность в том, что вершина усечена и выглядит плоской. А после они посетили пляж Болдерс, где обитают пингвины.

Пляж с пингвинами находится в 40 километрах от Кептауна в городе Саймонстаун Источник: Елена Летучая / Telegram

Летучая с мужем съездили на экскурсию в местную винодельню. А 19 октября отправились на поиски африканской «большой пятерки», в которую входят слон, леопард, носорог, буйвол, лев.

«В ЮАР мы стараемся посмотреть как можно больше мест: и океан, и виноградники, и мыс Доброй Надежды. Конечно, доехали и до сафари Botlierskop Tented Lodge. Место симпатичное, сафари, признаюсь, наверное, интересное для новичков», — отметила телеведущая.

Однако у животных были ошейники, по которым отслеживается их местоположение. Туристов подвозят точно к месту их пребывания.

Телеведущая показала животных в дикой природе Источник: Елена Летучая / Telegram

«То есть вы едете и видите животных, но они не в дикой природе», — подытожила Летучая.

Этот факт её расстроил. По словам Елены, ранее она была в Танзании на подобной экскурсии, где они по-настоящему искали животных в дикой природе. Этот опыт ей больше понравился.