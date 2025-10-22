НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Нужно хотя бы через экраны наслаждаться солнцем»: Летучая подразнила россиян кадрами с отдыха

Телеведущая отправилась с мужем в ЮАР

Телеведущая отдыхает в Африке | Источник: Елена Летучая / TelegramТелеведущая отдыхает в Африке | Источник: Елена Летучая / Telegram

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая, решила немного «порадовать» тех, кто устал от осенней серости и дождей, и записала видео с отдыха в Южно-Африканской Республике. Звезда «Ревизорро» с сияющей улыбкой показала пальмы, океан и солнце, посоветовав подписчикам хотя бы через экраны насладиться теплом.

«Решила вам порадовать вас вот такими красками. Знаю, что в Москве холодно. Нужно хотя бы через экраны наслаждаться солнцем и красивыми видами. ЮАР, конечно, меня очень удивила», — рассказала в видео Елена Летучая.

ЮАР, по словам Летучей, её «очень удивила». Тут, оказывается, есть всё — и туризм, и серфинг, и отдых на любой вкус. Что ж, остаётся порадоваться за телеведущую, но не от всего сердца.

Ранее Елена Летучая поделилась, что побывала на сафари в Африке среди диких животных. Но её разочаровало, что экскурсия была заранее спланировала. Телеведущая ожидала настоящего экстрима с поиском животных в дикой природе, а гид заранее отследит местоположение зверей и они просто проехались по всем точкам.

По словам Елены, ранее она была в Танзании на подобной экскурсии, где они по-настоящему искали животных в дикой природе. Этот опыт ей больше понравился.

