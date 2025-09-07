Вы в списке счастливчиков? Что принесет лунное затмение 7 сентября разным знакам зодиака

Спойлер от Вселенной: сегодня Луна сменит свою аватарку на кроваво-красную Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

7 сентября небо подарит россиянам редкое зрелище — лунное затмение, которое смогут увидеть жители большинства регионов. Это завораживающее астрономическое явление — не просто повод поднять голову к небу. Для астрологов и эзотериков оно знаменует мощный период трансформации.

Что именно принесет эта «кровавая луна» вашему знаку зодиака и как правильно использовать ее энергию? Специально для наших читателей астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова составила эксклюзивный гороскоп-предупреждение, который поможет вам пройти этот период с максимальной пользой.

Лунное затмение с точки зрения науки

7 сентября 2025 года жители Земли станут зрителями редкого астрономического шоу — полного лунного затмения, которое станет самым долгим с 2022 года. Общая продолжительность явления составит почти 5,5 часа, а кульминационная фаза, когда Луна полностью погрузится в земную тень, продлится 1 час 22 минуты. В это время спутник Земли не исчезнет, а перекрасится в таинственные багрово-красные тона, получившие в народе название «кровавая Луна».

С научной точки зрения лунное затмение происходит, когда Земля оказывается ровно между Солнцем и Луной, отбрасывая на свой спутник тень. В отличие от солнечного, это явление безопасно для наблюдения и видно со всей ночной стороны планеты.

Уникальность сентябрьского затмения — в его доступности: более 7 миллиардов человек смогут увидеть его хотя бы частично. Достаточно просто выйти на улицу и поднять голову — телескопы и специальное оборудование не понадобятся. Главное — чтобы повезло с погодой.

Для россиян это будет одно из самых удобных затмений за последние годы: в центральных регионах и на Урале все фазы можно будет наблюдать вечером, в Сибири — около полуночи, а на западе страны Луна взойдет уже погруженной в земную тень. Лишь на Чукотке и Камчатке уникальное зрелище будет скрыто утренним рассветом.

Лунное затмение в эзотерике

Лунное затмение — период повышенной эмоциональной нагрузки, когда ресурсы организма истощаются особенно быстро. С другой стороны, это идеальное время для заботы о себе и планирования будущего. Сфокусируйтесь на действиях, которые наполнят вас энергией и ясностью.

Чтобы сохранить силы и избежать ошибок, важно следовать простым рекомендациям:

увеличьте время отдыха и восстановления сил;

сконцентрируйтесь на физическом и эмоциональном здоровье;

освойте духовные практики — медитацию, дыхательные упражнения или йогу;

создайте карту желаний или пропишите цели на ближайшие месяцы.

В период лунного затмения особенно важно обезопасить себя от необдуманных поступков. Для этого стоит временно отказаться от некоторых действий, способных усилить стресс или привести к ошибкам:

принятия решений на пике эмоций;

откладывания важных разборов ситуаций;

крупных покупок и оформления сделок;

серьезных банковских операций;

старта новых проектов;

возврата к вредным привычкам.

Прогноз для всех знаков зодиака

Эксклюзивно для наших читателей: астропсихолог Яна Пустовалова расшифровала скрытые послания лунного затмения 7 сентября и предупредила, какие неожиданные повороты ждут представителей каждого знака зодиака.

Овен

Во время затмения вас начнут мучить разные сомнения, повысится тревожность. Вы можете почувствовать, что остались один на один с собой, и огорчиться, но тут важно осознать, для чего дан этот урок жизни? Возможно, ответ прост и ваш образ жизни больше не подходит под реалии, в которых вы оказались. Так что меняйте его самостоятельно либо судьба покажет свою силу.

Телец

В это время вам стоит прислушаться к своим ощущениям — умение слышать свое тело является важным навыком. Если чувствуете внутреннее напряжение, возможно, это знак, что вам не стоит заниматься делом, которое у вас в голове. Лучше найдите компанию единомышленников для проведения вечера и составьте план по саморазвитию на ближайшее время.

Близнецы

Пришло время для активных действий и публичных выступлений. Даже если вы будете совершать ошибки, окружающие не станут заострять на них внимание. Однако вам важно сохранять контроль над всеми процессами и не искать легких путей. В общении с людьми сосредоточьтесь на тех, с кем легко наладить контакт и есть общие интересы.

Рак

Затмение напомнит вам о том, что ни в коем случае нельзя оставлять задачи на потом — делайте сразу максимум. А для того, чтобы всё успеть, не стесняйтесь обращаться за помощью к своим коллегами или единомышленникам. От них узнаете много новой информации, которая будет действительно ценной.

Лев

Львиная натура очень любит сидеть в зоне комфорта, но это не приведет к достижению ваших больших мечтаний. Лунное затмение напомнит: если вы останетесь в том же положении, то это приведет вас к полному разочарованию в жизни. В течение недели обращайте внимание на темы, которые люди поднимают в диалогах с вами. Если вас будут провоцировать на проявление эмоций, не ведитесь и сохраняйте спокойствие.

Дева

Забудьте о прошлом — пришло время учиться жить по-новому. Осознанно отказывайтесь от привычных схем поведения, даже если это поначалу дается тяжело. А еще не забывайте отдыхать: качественное восстановление сил поможет сохранить здоровье на долгие годы. Солнечное затмение открывает для вас новые перспективы — используйте этот шанс.

Весы

Рекомендуем отказаться от принятия серьезных решений в текущий период — их лучше перенести на октябрь или полностью пересмотреть. Если вам сложно переключиться на другие сферы самостоятельно, обратитесь к духовному наставнику. Со временем может возникнуть желание вернуться к прежним методам работы, однако устаревшие подходы уже не будут эффективными в новых условиях.

Скорпион

Если вы хотели отдохнуть после выполнения сложных задач, то у судьбы на вас другие планы. Смена обстоятельств будет настолько быстрой, что для адаптации будет слишком мало времени. Но именно в этот период нужно уделить себе как можно больше внимания. Во время затмения подготовьте список мест, где вы можете полноценно отдохнуть и набраться сил.

Стрелец

Лунное затмение поможет вам увидеть реальность без иллюзий и покажет истинную картину происходящего. Важно осознать, что необходимо повзрослеть и брать на себя больше ответственности. Это сделает ваш жизненный путь мягче, а испытания судьбы — менее суровыми. Вам предстоит завершить нерешенные задачи прошлого, чтобы открыть дорогу новым возможностям.

Козерог

Несмотря на то что Козероги обычно консервативны, в этот период сама судьба подталкивает вас к изменениям. Отказ от устаревших подходов и методов станет верным решением — ваш пример может вдохновить других. Старайтесь расширять круг общения и чаще бывать в новой среде, но помните: важно тщательно следить за словами, чтобы они не были использованы против вас.

Водолей

Хаос и непостоянство — ваша родная стихия, которая будет сопровождать весь период затмения. Поэтому вам придется быстро искать пути решения вопросов и при этом нести ответственность за каждый сделанный шаг. Также возможны странности во взаимоотношениях с партнерами, например серьезная ссора. Чтобы избежать затяжных конфликтов, вам стоит пустить в ход природную харизму.

Рыбы