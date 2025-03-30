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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Да вы о таких и не слышали! Как использовали эти пять предметов во времена СССР? Тест для интеллектуалов

Да вы о таких и не слышали! Как использовали эти пять предметов во времена СССР? Тест для интеллектуалов

А вы сможете ответить на заготовленные вопросы?

597
5 комментариев
Эти предметы раньше были у многих | Источник: Avito.ruЭти предметы раньше были у многих | Источник: Avito.ru

Эти предметы раньше были у многих

Источник:

Avito.ru

Самое время пройти новый тест из нашей рубрики «Угадай предмет из СССР». В нем мы публикуем испытания, где нужно посмотреть на пять фото и угадать практическое назначение предметов из прошлого столетия.

В этот раз нашли такие на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Посмотрите на них и попробуйте припомнить: были ли такие в квартире ваших родителей или бабушек? А, может, вы до сих пор ими пользуетесь?

ТЕСТПройден 189 раз
Угадай предмет из СССР

Нравится проходить тесты? Тогда пройдите и другие! Например, попробуйте угадать страну по флагу.

Для самых внимательных — хитрый тест по русскому языку. Проверьте, хорошо ли вы помните правила.

Любители фильмов и сериалов могут проверить свои знания в этом тесте. А те, кто читал в детстве сказки, наверняка без труда ответят, что это за непонятные слова.

А если хочется подольше поразглядывать предметы советской эпохи, можно пройти еще один тест на знание атрибутов времен СССР.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Тест СССР Предметы быта Авито
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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Складные стаканы у нас немного другие были.
Гость
1 час
А зачем складные стаканы?
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