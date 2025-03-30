Да вы о таких и не слышали! Как использовали эти пять предметов во времена СССР? Тест для интеллектуалов

Эти предметы раньше были у многих Источник: Avito.ru











Самое время пройти новый тест из нашей рубрики «Угадай предмет из СССР» . В нем мы публикуем испытания, где нужно посмотреть на пять фото и угадать практическое назначение предметов из прошлого столетия.

В этот раз нашли такие на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Посмотрите на них и попробуйте припомнить: были ли такие в квартире ваших родителей или бабушек? А, может, вы до сих пор ими пользуетесь?

ТЕСТ Пройден 189 раз Угадай предмет из СССР Начать тест

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Для самых внимательных — хитрый тест по русскому языку. Проверьте, хорошо ли вы помните правила.

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