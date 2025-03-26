На этих вопросах завалится каждый второй: хитрый тест по русскому языку для самых внимательных

Нас часто спрашивают в комментариях: «У вас вообще корректоры есть?» Отвечаем: корректоры у нас есть. А чтобы вы не сомневались в их существовании, мы попросили этих отважных борцов за грамотность написать несколько примеров, в которых мы чаще всего допускаем ошибки. Впрочем, ошибаемся в них не только мы — в этих заданиях каждый второй наломает дров. А вы — каждый второй или тот самый редкий грамотей, который не допустит ни единой промашки? Давайте проверим.