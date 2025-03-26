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Образование Полезные тесты тест На этих вопросах завалится каждый второй: хитрый тест по русскому языку для самых внимательных

На этих вопросах завалится каждый второй: хитрый тест по русскому языку для самых внимательных

Редкий грамотей ответит на 10 из 10

4 928
18 комментариев
Лицо примерно всех, кто давно не открывал учебник русского языка и взялся за этот тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыЛицо примерно всех, кто давно не открывал учебник русского языка и взялся за этот тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Лицо примерно всех, кто давно не открывал учебник русского языка и взялся за этот тест
Источник:

Нас часто спрашивают в комментариях: «У вас вообще корректоры есть?» Отвечаем: корректоры у нас есть. А чтобы вы не сомневались в их существовании, мы попросили этих отважных борцов за грамотность написать несколько примеров, в которых мы чаще всего допускаем ошибки. Впрочем, ошибаемся в них не только мы — в этих заданиях каждый второй наломает дров. А вы — каждый второй или тот самый редкий грамотей, который не допустит ни единой промашки? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 24 раза
1 / 10
Перед вами — пони в ожидании жеребенка. Как его (пони) назовем в сложившихся обстоятельствах?
  • Беременный пони
  • Беременная пони
  • Беременное пони
2 / 10
Есть у выражения «черт знает что» краткая версия, и почти никто не пишет ее правильно. А вы найдете верный вариант написания?
  • Черти что
  • Черте что
  • Черт-те что
  • Чертичто
3 / 10
А значение слова «нелицеприятный» знаете?
  • Неприятный, противный
  • Беспристрастный, справедливый
  • Нечестный
  • Искренний
4 / 10
Выберите верный вариант из следующих двух
  • По прилету в аэропорт
  • По прилете в аэропорт
5 / 10
Теперь прогуляемся по улицам. Но сперва разберемся, как их правильно произносить
  • На улице Московская, на улице Балчуг
  • На улице Московской, на улице Балчуге
  • На улице Московской, на улице Балчуг
6 / 10
А как быть с фамилиями людей?
  • Тетрадь Сергея Шмидт, учебник Ирины Кошка
  • Тетрадь Сергея Шмидт, учебник Ирины Кошки
  • Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошки
  • Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошка
7 / 10
Как правильно писать — «разыскной» или «розыскной»?
  • Разыскной
  • Розыскной
8 / 10
Теперь поговорим об эффективности. Первым делом определимся, как написать об очень эффективном человеке
  • Супер эфективный
  • Суперэффективный
  • Супер эффективный
  • Супер-эффективный
9 / 10
Как правильно — две большие комнаты или две больших комнаты?
  • Две большие комнаты
  • Две больших комнаты
10 / 10
А первое слово в вопросе «При( )чем тут я?» напишете слитно или раздельно?
  • Слитно — «Причем тут я?»
  • Раздельно — «При чем тут я?»

А как хорошо вы помните географию? Сможете ли ответить на вопросы для школьников в еще одном тесте?

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Тест Обучение Образование Русский язык Грамотность Школьные знания
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Комментарии
18
Гость
6 июня 2023, 14:46
То есть пони всегда конь, даже если женского рода, то есть лошадь. Для корректоров и кофе среднего рода не иначе. И женская фамилия Кошка чисто русская
Гость
6 июня 2023, 15:23
Так в БрагинЕ придумали???
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