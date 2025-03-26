На этих вопросах завалится каждый второй: хитрый тест по русскому языку для самых внимательных

Нас часто спрашивают в комментариях: «У вас вообще корректоры есть?» Отвечаем: корректоры у нас есть. А чтобы вы не сомневались в их существовании, мы попросили этих отважных борцов за грамотность написать несколько примеров, в которых мы чаще всего допускаем ошибки. Впрочем, ошибаемся в них не только мы — в этих заданиях каждый второй наломает дров. А вы — каждый второй или тот самый редкий грамотей, который не допустит ни единой промашки? Давайте проверим.
- Беременный пони
- Беременная пони
- Беременное пони
- Черти что
- Черте что
- Черт-те что
- Чертичто
- Неприятный, противный
- Беспристрастный, справедливый
- Нечестный
- Искренний
- По прилету в аэропорт
- По прилете в аэропорт
- На улице Московская, на улице Балчуг
- На улице Московской, на улице Балчуге
- На улице Московской, на улице Балчуг
- Тетрадь Сергея Шмидт, учебник Ирины Кошка
- Тетрадь Сергея Шмидт, учебник Ирины Кошки
- Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошки
- Тетрадь Сергея Шмидта, учебник Ирины Кошка
- Разыскной
- Розыскной
- Супер эфективный
- Суперэффективный
- Супер эффективный
- Супер-эффективный
- Две большие комнаты
- Две больших комнаты
- Слитно — «Причем тут я?»
- Раздельно — «При чем тут я?»
А как хорошо вы помните географию? Сможете ли ответить на вопросы для школьников в еще одном тесте?