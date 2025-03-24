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Развлечения тест Где у бабы сусек? Проверьте в тесте, знаете ли вы непонятные слова из русских сказок

Где у бабы сусек? Проверьте в тесте, знаете ли вы непонятные слова из русских сказок

Осилите эти вопросы?

5 269
6 комментариев
Многие слова из старинных русских сказок мы как будто интуитивно понимаем, но разбираемся ли в их значениях? | Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (0+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 годМногие слова из старинных русских сказок мы как будто интуитивно понимаем, но разбираемся ли в их значениях? | Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (0+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

Многие слова из старинных русских сказок мы как будто интуитивно понимаем, но разбираемся ли в их значениях?

Источник:

Все мы выросли на сказках. А когда выросли, стали читать их своим детям. Но самое главное, что все делают вид, будто знают каждое слово, что в них написано. А мы вот не понимаем. Поэтому решили разобраться, что значат сказочные выражения, которые раньше мы принимали за должное. Кто такая каурка? Где у бабы сусек? На эти другие вопросы мы предлагаем вам ответить прямо сейчас.

ТЕСТПройден 1160 раз
1 / 10

Разомнемся на чем попроще. В самом начале «Колобка» (0+) дед просит бабу: «По амбару поскреби, по сусеку помети». Если с амбаром всё ясно, то что такое сусек?

  • Угол

  • Ларь

  • Территория за домом

  • Погреб

2 / 10

Всем известна присказка «Сивка-Бурка, вещая каурка». Но кто такая каурка?

  • Лошадь

  • Помощница

  • Это ласковое название любого животного

  • Это вообще окрас

3 / 10

В «Заюшкиной избушке» (0+) у Лисы была избушка ледяная, а у Зайца — лубяная. К ледяной вопросов нет, а лубяная из чего сделана?

  • Из коры

  • Из травы

  • Из грязи и палок

  • Из мха

4 / 10

«Фу-фу, русской коски слыхом было не слыхать, видом не видать», — говорила ягишна Ивану-царевичу в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» (6+). Какой такой коски?

  • Знати

  • Духа

  • Кости

  • Говора

5 / 10

«Шкурка сгорела, Арысь-поле приняла прежний вид и рассказала всё своему мужу». Что еще за Арысь-поле?

  • Лягушка

  • Рысь

  • Лошадь

  • Лиса

6 / 10

В сказке «Мужик, медведь и лиса» (0+) всё закончилось тем, что «собаки за хвост потащили и лисицу закамшили». Что собаки сделали с лисой?

  • Загрызли

  • Задавили

  • Забороли

  • Разорвали

7 / 10

В сказке «Волк-дурень» (3+) волк в ночи «пустился к гумну и стал уписывать падлу». Что, простите, делать?

  • Мстить обидчикам

  • Пошел по нужде

  • Есть вершки и корешки

  • Довольствоваться падалью

8 / 10

Однажды Лиса-повитуха пошла «к волку на фатеру проситься». Куда-куда?

  • На квартиру

  • В подельники

  • На охоту

  • В родственники набиваться

9 / 10

«Ну, господа! Надул нас этот маклак», — сетовали с похмелья купцы из сказки «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» (3+). Кто их надул?

  • Озорник, сорванец

  • Тихоня, мямля

  • Жулик, плут

  • Лихач, удалец

10 / 10

«В старопрежние годы в красну весну, в теплое лето сделалась такая соморота, в мире тягота», — узнаем мы в сказке «Мизгирь» (6+). Что еще за соморота?

  • Бесстыдство

  • Голод

  • Эпидемия

  • Суматоха

А сможете ли вы угадать советский фильм по кадру? Попробуйте свои силы в этом тесте.

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Комментарии
6
с++
24 марта, 23:24
Где у бабы сусек, даже Владик знает
Гость
22 марта, 12:43
Однако жестоки русские сказки.Везде кто то кого то губит...
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