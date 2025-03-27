Польшу от Индонезии не отличите? Попробуйте угадать страну по флагу — очень сложный тест

Кажется, что с флагами всё просто: полоски горизонтальные, полоски вертикальные. Но стоит задуматься, и вдруг Венгрия с Болгарией начинают путаться, а флаг Чада подозрительно напоминает румынский. Сможете ли вы безошибочно отличить флаги государств или ваш максимум — российский триколор? Давайте проверим!