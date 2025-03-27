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Образование тест Польшу от Индонезии не отличите? Попробуйте угадать страну по флагу — очень сложный тест

Польшу от Индонезии не отличите? Попробуйте угадать страну по флагу — очень сложный тест

Редкий знаток ответит верно на все 10 вопросов

789
1 комментарий
Кто здесь эксперт по полоскам и звездам? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКто здесь эксперт по полоскам и звездам? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кто здесь эксперт по полоскам и звездам?

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Кажется, что с флагами всё просто: полоски горизонтальные, полоски вертикальные. Но стоит задуматься, и вдруг Венгрия с Болгарией начинают путаться, а флаг Чада подозрительно напоминает румынский. Сможете ли вы безошибочно отличить флаги государств или ваш максимум — российский триколор? Давайте проверим!

ТЕСТПройден 109 раз
1 / 10

Чей это флаг?

  • Либерия

  • Пуэрто-Рико

  • Куба

  • Люксембург

2 / 10

А этот флаг сможете узнать?

  • Португалия

  • Сент-Китс и Невис

  • Белоруссия

  • Намибия

3 / 10

Узнаёте, чье знамя?

  • Таиланд

  • Коста-Рика

  • Северная Корея

  • Исландия

4 / 10

Где здесь флаг Венгрии, а где — Болгарии?

  • Флаг Болгарии сверху, флаг Венгрии снизу.

  • Флаг Болгарии снизу, флаг Венгрии сверху.

5 / 10

Что не так с флагом Новой Зеландии?

  • Вместо звезд должно быть чистое синее поле.

  • Появилась лишняя звезда.

  • Забыли горизонтальные полосы.

  • Убрали несколько звезд.

6 / 10

У какой страны такой флаг?

  • Босния и Герцеговина

  • Вануату

  • Соломоновы Острова

  • Ямайка

7 / 10

Эти триколоры так похожи! Сможете угадать, где какой?

  • А — Словакия
    Б — Сербия
    В — Словения

  • А — Сербия
    Б — Словения
    В — Черногория

  • А — Республика Сербская
    Б — Словения
    В — Словакия

  • А — Черногория
    Б — Республика Сербская
    В — Словения

8 / 10

Во флаг этой страны закралась ошибка. Угадаете какая? А может, еще и государство назовете?

  • Тут всё верно, это флаг Того.

  • У флага Узбекистана появилась лишняя полоса.

  • К российскому флагу пририсовали зеленую полосу.

  • У флага Маврикия убрали цветную полосу.

9 / 10

У какой страны такой флаг?

  • Таджикистан

  • Индия

  • Нигер

  • Иран

10 / 10

И самый сложный вопрос — для истинных знатоков: сможете различить флаги этих стран?

  • А — Польша
    Б — Монако
    В — Мальта
    Г — Индонезия

  • А — Польша
    Б — Индонезия
    В — Монако
    Г — Мальта

  • А — Индонезия
    Б — Польша
    В — Мальта
    Г — Монако

  • А — Польша
    Б — Индонезия
    В — Мальта
    Г — Монако

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Комментарии
1
Гость
2 часа
1 из 10 отгадал, только Болгарию и Венгрию.
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