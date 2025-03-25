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Развлечения тест Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как хорошо вы помните сериалы про полицейских

Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как хорошо вы помните сериалы про полицейских

Гражданин, пройдемте — наши 10 несложных вопросов

3 800
6 комментариев
Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим» | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыДля разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим» | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Для разминки предлагаем вспомнить, где Дукалис произнес легендарное: «Это наша корова, и мы ее доим»
Источник:

Эпоха сериалов про полицейских началась после того, как на телеэкраны вышли «Улицы разбитых фонарей» (16+). Простая и незамысловатая история так порадовала людей, что пришлось запускать целый конвейер по производству сериалов, а у «Улиц…» появились даже собственные ответвления. Таким, в частности, стал сериал «Убойная сила» (12+).

Порой телезрители даже путали, где какой из них на самом деле — даже герои в основном были те же. Именно поэтому мы решили проверить, как хорошо вы помните эти сериалы, и покажем вам 10 кадров из них. Нужно только провести собственное расследование и разобраться, где «Улицы разбитых фонарей», а где «Убойная сила». Пожелаем вам ни пуха ни пера!

ТЕСТПройден 208 раз
1 / 10
Начнем с очень простого. Тут прямо грех не справиться!
  • «Улицы разбитых фонарей»
  • «Убойная сила»
2 / 10
Здесь тоже всё выглядит достаточно просто.
  • «Улицы разбитых фонарей»
  • «Убойная сила»
3 / 10
Это же Вася Рогов! Или нет?
  • Да, это он, кадр из «Убойной силы»
  • Нет, это не он, кадр из «Улиц разбитых фонарей»
4 / 10
Нужен прицельно точный ответ, как выстрел старшего лейтенанта Волкова.
  • Это «Улицы разбитых фонарей»
  • Это «Убойная сила»
5 / 10
А с кем это разговаривает Ларин? И в каком сериале?
  • С Плаховым в «Убойной силе»
  • С Дукалисом в «Улицах разбитых фонарей»
6 / 10
Узнаёте Жерара Депардьё? В каком это сериале он засветился?
  • В «Улицах разбитых фонарей»
  • В «Убойной силе»
  • Вы всё врете, это кадр из фильма с Жераром Депардьё
7 / 10
Тут есть очевидная подсказка, но попробуйте сами догадаться!
  • Это «Улицы разбитых фонарей»
  • Это «Убойная сила»
8 / 10
Что это за честной народ собрался?
  • Это совещание в «Улицах разбитых фонарей»
  • Это совещание в «Убойной силе»
9 / 10
Что здесь забыл Михаил Пореченков? Из какого сериала этот кадр?
  • Это из «Улиц разбитых фонарей»
  • Это из «Убойной силы»
  • Вы опять хотите нас запутать, это «Агент национальной безопасности»
10 / 10
А это в каком сериале заседают?
  • В «Улицах разбитых фонарей»
  • В «Убойной силе»

Всем киноманам также рекомендуем пройти тест «Угадайте советский фильм по кадру».

ПО ТЕМЕ
Улицы разбитых фонарей Убойная сила Сериалы Менты Тест
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Комментарии
6
Гость
12 ноября 2023, 17:05
Надоели эти сериалы про ментов и им подобные. Все каналы заполонили, смотреть нечего.
Гость
12 ноября 2023, 14:17
сейчас не менты а полицаи, это защита власти от народа, от нас
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