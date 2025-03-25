Андрюха, у нас тест, возможно, криминал! Проверьте, как хорошо вы помните сериалы про полицейских

Эпоха сериалов про полицейских началась после того, как на телеэкраны вышли «Улицы разбитых фонарей» (16+). Простая и незамысловатая история так порадовала людей, что пришлось запускать целый конвейер по производству сериалов, а у «Улиц…» появились даже собственные ответвления. Таким, в частности, стал сериал «Убойная сила» (12+).
Порой телезрители даже путали, где какой из них на самом деле — даже герои в основном были те же. Именно поэтому мы решили проверить, как хорошо вы помните эти сериалы, и покажем вам 10 кадров из них. Нужно только провести собственное расследование и разобраться, где «Улицы разбитых фонарей», а где «Убойная сила». Пожелаем вам ни пуха ни пера!
- «Улицы разбитых фонарей»
- «Убойная сила»
- «Улицы разбитых фонарей»
- «Убойная сила»
- Да, это он, кадр из «Убойной силы»
- Нет, это не он, кадр из «Улиц разбитых фонарей»
- Это «Улицы разбитых фонарей»
- Это «Убойная сила»
- С Плаховым в «Убойной силе»
- С Дукалисом в «Улицах разбитых фонарей»
- В «Улицах разбитых фонарей»
- В «Убойной силе»
- Вы всё врете, это кадр из фильма с Жераром Депардьё
- Это «Улицы разбитых фонарей»
- Это «Убойная сила»
- Это совещание в «Улицах разбитых фонарей»
- Это совещание в «Убойной силе»
- Это из «Улиц разбитых фонарей»
- Это из «Убойной силы»
- Вы опять хотите нас запутать, это «Агент национальной безопасности»
- В «Улицах разбитых фонарей»
- В «Убойной силе»
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