Вы хоть представляете, для чего это? Сложный тест на знание предметов из СССР

Угадайте, как использовали эти предметы во времена СССР Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пришли выходные, а вместе с ними и новый выпуск нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР». В этом тесте мы показываем фото пяти необычных предметов второй половины 20 века и предлагаем предположить, как их могли использовать раньше.

В этот раз показываем, что отыскали на полках одного из комиссионных магазинов в Ярославле. Некоторые из предметов действительно заставляют подумать над их истинным предназначением.

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На прошлой неделе мы публиковали похожий тест. Вопросы о предметах на фото, которые изображены там, многих вводят в ступор.

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