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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Вы хоть представляете, для чего это? Сложный тест на знание предметов из СССР

Вы хоть представляете, для чего это? Сложный тест на знание предметов из СССР

Многие ни разу и не видели подобные атрибуты

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1 комментарий
Угадайте, как использовали эти предметы во времена СССР | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУгадайте, как использовали эти предметы во времена СССР | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Угадайте, как использовали эти предметы во времена СССР

Источник:

Пришли выходные, а вместе с ними и новый выпуск нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР». В этом тесте мы показываем фото пяти необычных предметов второй половины 20 века и предлагаем предположить, как их могли использовать раньше.

В этот раз показываем, что отыскали на полках одного из комиссионных магазинов в Ярославле. Некоторые из предметов действительно заставляют подумать над их истинным предназначением.

ТЕСТПройден 29 раз
Угадай предмет из СССР

На прошлой неделе мы публиковали похожий тест. Вопросы о предметах на фото, которые изображены там, многих вводят в ступор.

Хочется развлечься, а времени мало? Тогда для вас наш быстрый тест из «Вечерней викторины». Он состоит всего из одного вопроса.

Заставить извилины поработать можно разными способами. Есть специальные испытания, которые помогают развивать внимательность. Например, с помощью этого можно проверить, как быстро ваш мозг обрабатывает информацию.

Или можете блеснуть своими географическими знаниями. Только не подглядывайте правильные ответы на карте!

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Комментарии
1
Гость
16 минут
Опять бредятина
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