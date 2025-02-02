Спорим, не поймете? Попробуйте угадать эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Как в СССР использовали эти предметы? Источник: Avito.ru











А мы к вам с новой частью нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР». В ней предлагаем посмотреть на штуковины из советских времен и понять, для чего они были нужны. Собирайте всю семью и пробуйте угадать, что же это за приспособления такие.

На этот раз показываем предметы, которые ярославцы и жители соседних регионов продают на «Авито». Среди объявлений находятся действительно необычные экземпляры.

ТЕСТ Пройден 173 раза Угадай предмет из СССР Начать тест

Если хочется тратить чуть меньше времени на испытания, можете пройти тест из нашей «Вечерней викторины». Она поможет быстро разгрузить мозг и отвлечься от будничных раздумий.

А еще есть задачка для третьеклашек, которая вводит взрослых в ступор. Попробуйте найти ответ на задание, с которым легко справится ребенок.