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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Спорим, не поймете? Попробуйте угадать эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Спорим, не поймете? Попробуйте угадать эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Эти советские атрибуты точно были не у каждого

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1 комментарий
Как в СССР использовали эти предметы? | Источник: Avito.ruКак в СССР использовали эти предметы? | Источник: Avito.ru

Как в СССР использовали эти предметы?

Источник:

А мы к вам с новой частью нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР». В ней предлагаем посмотреть на штуковины из советских времен и понять, для чего они были нужны. Собирайте всю семью и пробуйте угадать, что же это за приспособления такие.

На этот раз показываем предметы, которые ярославцы и жители соседних регионов продают на «Авито». Среди объявлений находятся действительно необычные экземпляры.

ТЕСТПройден 173 раза
Угадай предмет из СССР

Если хочется тратить чуть меньше времени на испытания, можете пройти тест из нашей «Вечерней викторины». Она поможет быстро разгрузить мозг и отвлечься от будничных раздумий.

А еще есть задачка для третьеклашек, которая вводит взрослых в ступор. Попробуйте найти ответ на задание, с которым легко справится ребенок.

Что насчет интуиции? Доверяете своему шестому чувству? Кстати, насколько оно развито, может помочь проверить легкое испытание. А для любителей идти путем логики есть специальный тест на внимательность.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Приятно вспомнить 😁
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