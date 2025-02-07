Только люди с высоким IQ справятся с этой задачей: попробуйте найти лишнюю цифру за 5 секунд

Прелесть этого теста в том, что его можно пройти в любой ситуации Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Иногда мозг просто отказывается работать как следует. Это может быть связано с общей усталостью, отвлекающими факторами, неусидчивостью, а то и с тем, что наши когнитивные способности, мягко говоря, не на высоте. Чтобы проверить это, существует несколько разных тестов. Решая эти головоломки, важно иметь ввиду, что они оценивают не уровень знаний или эрудированность — они измеряют так называемый общий интеллект. Одну из таких задач мы предлагаем вам пройти прямо сейчас.

Этот тест проверит, как быстро ваш мозг обрабатывает информацию, насколько вы внимательны и как хорошо развиты ваши визуально-пространственные способности. Всё, что вам нужно, это найти на картинке цифру «7», затерявшуюся среди двоек. Чем быстрее вы справитесь с этой задачей, тем лучше. Считается, что люди с высоким IQ пройдут ее за 5 секунд, но если вам понадобится больше времени, это еще не повод отчаиваться. Ну что, проверим?

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











ТЕСТ Пройден 59 раз 1 / 1 Сколько времени вам понадобилось, чтобы решить головоломку? 5 секунд — запросто

До 20 секунд

До минуты

Больше минуты

Так и не получилось найти

Чтобы убедиться в том, что вы точно нашли семерку и не спутали ее с двойкой, ниже мы прикрепляем иллюстрацию, на которой выделили нужную цифру.

Если вы не нашли семерку, то эта картинка позволит вам убедиться в том, что она действительно есть.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Если же вы хотите продолжить проверять свои способности, пройдите быстрый тест на молодость мозга — там также нужно решить головоломку за 5 секунд.

Для тех, кто хочет узнать свою суперспособность, у нас есть быстрый психологический тест.