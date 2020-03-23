После каникул школы не откроются. С 30 марта по 12 апреля произойдёт переход на дистанционное обучение. Школьники будут сидеть дома, а осваивать программу им будут помогать родители и педагоги, которые будут выходить на связь через интернет.



— Сейчас разрабатываются методические рекомендации по использованию цифровых сервисов с бесплатным доступом и качественным образовательным контентом — порталов, онлайн-школ и образовательных платформ, — добавила Ирина Лобода. — С 30 марта на дистанционное обучение вместе со школами перейдут и организации среднего профессионального образования. Студенты колледжей и лицеев будут заниматься по индивидуальным учебным планам. До этого времени в отношении среднего профессионального образования действует режим свободного посещения.

В департаменте образования Ярославской области работает круглосуточная горячая линия (4852) 31-43-45 (в режиме автоответчика).



Также директор департамента образования рассказала, что сейчас важно приложить максимальные усилия, чтобы учителя успешно освоили и внедрили новый образовательный формат.

