С сегодняшнего дня все школы Ярославской области ушли на канинкулы. Такую рекомендацию по регионам разослало Министерство просвещения России из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
— Плановые каникулы объявлены с 23 по 29 марта, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Те школы, что уходили на каникулы раньше, продлевают их срок до 29 марта. Некоторые школы, где провести каникулы планировали позже, также переносят сроки начала каникул на 23 марта.
После каникул школы не откроются. С 30 марта по 12 апреля произойдёт переход на дистанционное обучение. Школьники будут сидеть дома, а осваивать программу им будут помогать родители и педагоги, которые будут выходить на связь через интернет.
— Сейчас разрабатываются методические рекомендации по использованию цифровых сервисов с бесплатным доступом и качественным образовательным контентом — порталов, онлайн-школ и образовательных платформ, — добавила Ирина Лобода. — С 30 марта на дистанционное обучение вместе со школами перейдут и организации среднего профессионального образования. Студенты колледжей и лицеев будут заниматься по индивидуальным учебным планам. До этого времени в отношении среднего профессионального образования действует режим свободного посещения.
В департаменте образования Ярославской области работает круглосуточная горячая линия (4852) 31-43-45 (в режиме автоответчика).
Также директор департамента образования рассказала, что сейчас важно приложить максимальные усилия, чтобы учителя успешно освоили и внедрили новый образовательный формат.
— Нашим педагогам нужны методическая помощь и оперативные консультации, — сказала она. — Для этого в региональном Институте развития образования создан штаб по организации дистанционного обучения школьников и студентов, который займется этой работой.
На сайте института уже открыта рубрика «Горячая линия по организации дистанционного обучения», где будут аккумулированы основные новости по теме. Позже там опубликуют координаты тьюторов, к которым педагоги смогут обращаться за помощью. Также в этой рубрике можно будет найти ответы на часто задаваемые вопросы, порядок проведения консультаций.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.