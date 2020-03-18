В департаменте образования Ярославской области разъяснили, у кого когда начинаются и заканчиваются весенние каникулы, которые было решено продлить из-за опасности распространения коронавируса.



— До 23 марта в регионе действует режим свободного посещения. Школы, которые уже ушли на каникулы, продлевают их срок до 29 марта. Учебные заведения, где провести каникулы планировали позже, переносят сроки начала отдыха на 23 марта, — пояснила директор департамента образования Ирина Лобода.

Планируется, что с 30 марта по 12 апреля обучение будет организовано в дистанционном режиме. Школьники останутся дома, но смогут осваивать программу с помощью цифровых технологий.