В департаменте образования Ярославской области разъяснили, у кого когда начинаются и заканчиваются весенние каникулы, которые было решено продлить из-за опасности распространения коронавируса.
— До 23 марта в регионе действует режим свободного посещения. Школы, которые уже ушли на каникулы, продлевают их срок до 29 марта. Учебные заведения, где провести каникулы планировали позже, переносят сроки начала отдыха на 23 марта, — пояснила директор департамента образования Ирина Лобода.
Планируется, что с 30 марта по 12 апреля обучение будет организовано в дистанционном режиме. Школьники останутся дома, но смогут осваивать программу с помощью цифровых технологий.
С 30 марта на дистанционное обучение также перейдут учреждения среднего профессионального образования. Студенты колледжей и лицеев будут заниматься по индивидуальным планам. Сейчас они учатся в режиме свободного посещения.
В детских садах и кружках режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения властей. Не исключено, что работа кружков и секций в ближайшее время вообще будет приостановлена. Детские лагеря на базе школ уже отменены.
Также власти запретили все массовые мероприятия с количеством человек более 50. Их рекомендовано отменить, перенести или провести в дистанционном режиме.
Напомним, из-за коронавируса в этом году изменили расписание ЕГЭ и олимпиад.
департамент абазревания может идти в сад 😁