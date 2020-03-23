За последние сутки В России зарегистрировали 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает Роспотребнадзор, все они зафиксированы в Москве у пациентов, которые недавно вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу.



— Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, — сообщили в ведомстве.

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заболевания. При этом еще вчера вечером сообщалось о 367 заболевших в целом и 61 случае за сутки. Выздоровели пока только 17 человек.

