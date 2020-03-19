В России умерла первая пациентка с коронавирусом

Медики установили всех, с кем в последнее время контактировала женщина. Эти люди находятся под наблюдением врачей, тяжелых симптомов у них нет.

По последним данным оперативного штаба, в России коронавирус подтвержден у 147 человек. Сделано около 123 тысяч тестов, за минувшие сутки врачи зарегистрировали еще 33 заболевания. 5 человек выздоровели. Врачи напоминают, что люди после 60 лет находятся в особой группе риска.



Обновлено в 14:30 мск: Как стало известно позже, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.



— Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца, — заявил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

