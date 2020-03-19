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В России умерла первая пациентка с коронавирусом

По словам врачей, у женщины было сразу несколько заболеваний, которые дали осложнения

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Скончавшейся женщине было 79 лет, медики нашли у нее другие возрастные заболевания

Скончавшейся женщине было 79 лет, медики нашли у нее другие возрастные заболевания

В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.

В больнице рассказали, что смерть женщины наступила из-за пневмонии — осложнения развились на фоне сахарного диабета, гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

— Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, — сообщает главный врач инфекционной больницы № 2 Светлана Краснова. — Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.

Медики установили всех, с кем в последнее время контактировала женщина. Эти люди находятся под наблюдением врачей, тяжелых симптомов у них нет.

По последним данным оперативного штаба, в России коронавирус подтвержден у 147 человек. Сделано около 123 тысяч тестов, за минувшие сутки врачи зарегистрировали еще 33 заболевания. 5 человек выздоровели. Врачи напоминают, что люди после 60 лет находятся в особой группе риска.

Обновлено в 14:30 мск: Как стало известно позже, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.

— Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца, — заявил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц.

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коронавируссмерть
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
19 мар 2020 в 12:38

С таким набором болезней, она и без коронавируса могла умереть в любой момент.

Гость
19 мар 2020 в 12:56

Это нормальный природный естественный отбор начался. Погибнут те, кого уже в переизбытке, а также слабые, больные и старые.

Гость
19 мар 2020 в 12:08

чему быть того не миновать