После огромного перерыва и рождения сына вернулась на лед и произвела фурор: результаты первых соревнований Трусовой

Трусова борется за попадание на пьедестал Источник: Российский олимпийский комитет

Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в большой спорт и сразу произвела фурор. Спортсменка выступает на турнире Kinoshita Group и даже претендует на медаль.

22-летняя фигуристка участвует в японском турнире спустя много лет перерыва. Последний раз Трусова выступала на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тогда она получила 74,6 балла за свою программу и заняла второе место.

После этого Александра сделала перерыв в карьере. За это время она успела забеременеть, родить ребенка, посидеть в декрете и восстановиться.

Никто не мог сказать наверняка, сможет ли спортсменка вновь показать высокие результаты. Надежду вселила тренировка перед турниром. На ней Александра продемонстрировала безупречное катание: она легко прыгнула двойной аксель, тройной риттбергер и тройной тулуп.

После она вышла на лед уже в качестве участника соревнований. Александра начала программу уверенно. С трибун ей кричали преданные поклонники: «Саша, давай!» Там же находились ее мама и годовалый сын Михаил.

Фигуристка вышла на лед в нежно-голубом платье и показала чистый прокат. Все элементы спортсменка выполнила идеально!

«Я перед каждым прыжком думала, что не сделаю. Абсолютно!» — призналась Трусова, выполнив программу.

Ее старания оценили в 74,92 балла. А значит, Трусова даже улучшила свой олимпийский результат.

«Ничего не поменялось. Стабильно 74, почти 75», — шутит фигуристка с Этери Тутберидзе.