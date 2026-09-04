НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 750мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,89
EUR 100,60
Скончался пострадавший от БПЛА
Осторожно, медведи!
Ярославль из Лего
Когда дадут отопление
Где провести роскошный корпоратив
Афиша на выходные
Строят новый ТЦ
Как с бензином в Ярославле
Новости Ярославля в MAX
Спорт После огромного перерыва и рождения сына вернулась на лед и произвела фурор: результаты первых соревнований Трусовой

После огромного перерыва и рождения сына вернулась на лед и произвела фурор: результаты первых соревнований Трусовой

Фигуристка участвует в международном турнире

141
Трусова борется за попадание на пьедестал | Источник: Российский олимпийский комитетТрусова борется за попадание на пьедестал | Источник: Российский олимпийский комитет

Трусова борется за попадание на пьедестал

Источник:
Российский олимпийский комитет

Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в большой спорт и сразу произвела фурор. Спортсменка выступает на турнире Kinoshita Group и даже претендует на медаль.

22-летняя фигуристка участвует в японском турнире спустя много лет перерыва. Последний раз Трусова выступала на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Тогда она получила 74,6 балла за свою программу и заняла второе место.

После этого Александра сделала перерыв в карьере. За это время она успела забеременеть, родить ребенка, посидеть в декрете и восстановиться.

Никто не мог сказать наверняка, сможет ли спортсменка вновь показать высокие результаты. Надежду вселила тренировка перед турниром. На ней Александра продемонстрировала безупречное катание: она легко прыгнула двойной аксель, тройной риттбергер и тройной тулуп.

После она вышла на лед уже в качестве участника соревнований. Александра начала программу уверенно. С трибун ей кричали преданные поклонники: «Саша, давай!» Там же находились ее мама и годовалый сын Михаил.

Фигуристка вышла на лед в нежно-голубом платье и показала чистый прокат. Все элементы спортсменка выполнила идеально!

«Я перед каждым прыжком думала, что не сделаю. Абсолютно!» — призналась Трусова, выполнив программу.

Ее старания оценили в 74,92 балла. А значит, Трусова даже улучшила свой олимпийский результат.

«Ничего не поменялось. Стабильно 74, почти 75», — шутит фигуристка с Этери Тутберидзе.

Пока это промежуточная вторая позиция в турнирной таблице. Впереди еще много выступлений спортсменов из разных стран, в том числе из России.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Александра Трусова Фигурное катание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Молодец! Во всём!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Рекомендуем