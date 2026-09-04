В ее списке — Гималаи, Тибет, Анды и Огненная Земля в Южной Америке. Как анестезиолог покоряет горы по всему миру

Героиня ведет небольшой блог, где пишет о своих поездках Источник: Мария Лифинцева

Мария Лифинцева — врач из Барнаула, которая в свободное от работы время покоряет горы. Сейчас у нее за плечами десятки походов и восхождений по всему миру. Она уже побывала в Гималаях, Андах, Тибете, а также прошла 540-километровую Ликийскую тропу в Турции и поднялась на Эльбрус.

О том, почему в России туризм дороже, чем в Китае, и как горы помогают отдохнуть от информационного шума, — в интервью NGS22.RU.

Источник: Городские медиа

«Просто живу в свое удовольствие»

Мария родилась в Красноярске, но уже много лет живет в Алтайском крае. Героиня работает анестезиологом-реаниматологом в горбольнице № 2 Барнаула.

— Я коренная сибирячка. Родственники у меня все в Красноярске. Там тоже очень шикарно, красиво. Я два года назад там была. Очень красивый город и окрестности, тропы экологические, столбы, — поделилась она.

Путешествиями героиня увлеклась более 15 лет назад. В ее списке — Гималаи, Тибет, Анды, Огненная Земля в Южной Америке, знаменитые Торрес-дель-Пайне в Чили, пустыня Атакама, водопады Игуасу.

Горы Анды проходят почти через все страны Южной Америки Источник: Мария Лифинцева

— Дети выросли, живут свою хорошую жизнь, работают. Я больше никого не содержу. Теперь просто живу в свое удовольствие. Есть возможность — еду, — отметила героиня.

Для своих путешествий Мария выбирает трекинговые маршруты там, где не нужно карабкаться по отвесным скалам, а можно идти и наслаждаться природой.

— Я не скалолаз и не альпинист, я трекер. Айленд-Пик в Гималаях — это просто смотровая на Эверест, а на самом деле это огромная гора, выше 4000. Но для альпиниста это несложно, а для трекера — красивый маршрут, — объяснила медик.

В Турции героиня прошла всю Ликийскую тропу — около 549 км за месяц.

— Рекомендую ее всем молодым и активным. Идешь вдоль моря, сентябрь–октябрь — идеально. Пляжи, кедры, ароматы, безопасно. И нас там любят, — добавила путешественница.

Ледовое озеро с видом на гору Барунцзе, что между Эверестом и Макалу — восмитысячниками Источник: Мария Лифинцева

При этом наибольшее впечатление на героиню произвели Гималаи и Тибет. Мария вспоминает, что даже расплакалась при первом посещении.

— Это было восхитительно. Просто такой восторг, это то, чего мы с вами вообще никогда в жизни не видели. Когда я первый раз попала в Гималаи, я всё фотографировала. Такое у меня хобби. Но потом, помню, даже плакала, потому что думала: «Да что толку фотографировать? Как это можно людям показать, ведь это даже не 10% от того, что ты видишь», — призналась Мария.

Позже, уже в Южной Америке, у героини случилось выгорание. Мария поняла, что снимать природу и ею наслаждаться — это два разных дела, которые не всегда сопутствуют друг другу.

Гималаи в районе Мера Пик — самая высокая трекинговая вершина в Непале Источник: Мария Лифинцева

— Я там посетила много стран, привезла более 7000 фото. Побывала на Огненной Земле. Там так красиво, морские котики, Антарктиду видно. Вообще, в Южной Америке много легендарных мест. Горы Анды сами по себе очень впечатляющие, да и Кордильеры хороши, я там снимала синие льды. Я была в Торрес-дель-Пайне — нацпарке в Патагонии, на водопадах Игуасу на границах трех стран. Мы тут даже десятой части этой красоты не видели, — вспоминает героиня.

Дальше были пустыня Атакама, Салар-де-Уюни в Боливии — самый большой солончак в мире и множество других достопримечательностей.

— И ты всё это снимаешь, фотографируешь, да и у меня красивые фото получаются. Но это утомляет. В какой-то момент я себе сказала: «Надо остановиться и просто смотреть, просто отдыхать». Современный человек и так перегружен информационно, а тут еще всё это. Надо устраивать себе отдых для мозга. Я уезжаю в места, где нет электричества, туда, где глухая тишина. Это прикольно, — рассказала врач.

Солончак Уюни — это высохшее соленое озеро площадью около 10 500 кв. м Источник: Мария Лифинцева

С тех пор Мария фотографирует реже, хотя, как признаётся, иногда прямо приходится ловить себя за руку, останавливая. Однако уже снятого контента героине хватило на свой небольшой блог на пару тысяч подписчиков.

«Знала, что зайду»

В прошлом году Мария побывала в Иордании, где она прошла пустыню Вади-Рам — одна, с рюкзаком.

— Первый раз я пересекала пустыню. Я всегда хожу одна. Рюкзак, палатка, спальник. Всё легкое, всё свое. Я не против компании, но ждать никого не хочу. А отпуска не всегда получается согласовать. Если бы я ждала кого-то, то вообще бы еще никуда не съездила, — подчеркнула путешественница.

Перед Иорданией героиня также впервые приехала на Кавказ. Тогда же она предприняла первую попытку восхождения на Эльбрус.

По словам героини, ночи в пустыне тихие и звонкие, а звезды, кажется, можно потрогать руками Источник: Мария Лифинцева

— До этого никогда не была на Кавказе, хотя всю жизнь живу в России. Поднялась до 4000 метров, но в погодное окно для восхождения на вершину не попала. Погода была очень плохая, поэтому я спустилась вниз, — отметила она.

В этом году Мария поставила себе цель покорить Эльбрус, поэтому вновь вернулась на Кавказ.

— Там была как раз неделя после всех этих трагических событий. Суета, все бегают. У меня до этого такое только один раз в жизни было, когда люди погибли на Ринджанета в Индонезии. А так я новости не читаю, поскольку они травмируют психику человека. Зачем знать то, что лишний раз не нужно знать? А тут приехала, и все новости прямо перед тобой, — вспоминает медик.

В один момент, по словам туристки, она сорвалась в пропасть, однако сумела зарубиться ледорубом и без потерь вернуться на тропу Источник: Мария Лифинцева

На вершину Эльбруса Мария решила идти по Западному маршруту, который не считается экстремальным.

— На Эльбрус я знала, что зайду. Как раз попала в погодное окно. Даже ветер не особо сильный был. Было ясно и красиво. На горе я была в 6 утра, спускалась до восьми. Всё спокойно, красивые виды. Пелены никакой не было, всё развеялось. Самый же экстремальный спуск у меня было в Гималаях, когда я шла с шеститысячного перевала, прямо по отвесной скале. Вот это было страшно, учитывая, что такой высоты я боюсь, — рассказала жительница Барнаула.

Всего на восхождение на Эльбрус с въездом, выездом и подготовкой у героини ушло шесть дней. По словам героини, это очень маленький срок, однако она торопилась успеть.

На Эльбрус путешественница взошла со второй попытки Источник: Мария Лифинцева

— Всё пришлось делать быстро, но я знала, что зайду. Это не самая моя большая вершина. Поэтому никаких особых эмоций не было, но интересно, конечно. Мне вообще главное в поездках, чтобы было красиво и интересно. В Южной Америке у меня был шанс взойти на Аканкогуа — их самую высокую гору, более 7000 метров. Подъем там легкий, карабкаться не надо, но мне сказали, что виды там не очень, и я отказалась, — призналась врач.

При этом Мария подчеркивает, что к каждому своему восхождению она обязательно готовится.

— Без этого нельзя, потому что это уже экстремальные высоты. Перепады опасны. Вот в Гималаях, хотя там, конечно, бывают вертолетные заброски, но в целом ты поднимаешься сам, постепенно адаптируясь. А вот в Тибете было по-другому. Там ты сразу прилетаешь в самый высокогорный аэропорт в мире и уже оказываешься на высоте 4600. Это очень неприятно, тогда случилась моя первая горная болезнь, — рассказала горожанка.

Героиня побывала под священной для всех буддистов горой Ченрезиг Источник: Мария Лифинцева

В подготовке Марии помогает опыт прошлых лет, туристка она уже опытная, в горах бывает каждый год. Кроме того, героиня два-три раза в неделю занимается фитнесом, силовыми тренировками, а также делает растяжку и йогу дома.

— Горная болезнь — это отек мозга и легких, критическое состояние. С этим нельзя шутить. Надо привыкать к высоте. Нельзя забежать на 6000 за семь дней, не получится. Надо привыкать. Подниматься выше, чем ты спишь, а потом возвращаться обратно. Но у меня самой уже хорошая адаптация, 4000 метров я не чувствую, — объяснила путешественница.

Мария рекомендует новичкам не торопиться, ходить с опытными людьми и обязательно следить за самочувствием.

«В России туризм в разы дороже, чем за границей»

Кавказ оставил у Марии смешанные впечатления. В сравнении с зарубежными треками организация там оставляла желать лучшего.

Героиня посетовала на организацию туризма в России Источник: Мария Лифинцева

— В России всё в разы дороже, а организовано хуже. К Эльбрусу от Минеральных Вод идет одна маршрутка в день. Всего одна. А людей там много. Как высочайшая гора Европы Эльбрус притягивает множество туристов, — отметила путешественница.

Экотропа, которую рекламируют, по ее словам, — просто дорога, по которой ездят машины: никакой экологии, никакой фауны.

— В Китае в национальных парках прокладывают узкие тропинки, и животные выходят к тебе. Ты видишь фауну, природу. А у нас такого нет, — добавила Мария.

По словам героини, туризм за границей развит лучше Источник: Мария Лифинцева

При этом стоимость отелей и логистики в Азии ниже, а качество выше.

— В Китае отель с «умным домом» может стоить около 1000 рублей за сутки. И это не забегаловка. А в России, чтобы попасть на плато Путорана, нужны сотни тысяч на заброску, — посетовала туристка.

«Горы помогают отключиться»

На достигнутом Мария не планирует останавливаться. В голове у нее много планов на свои будущие отпуска, однако их она предпочитает не разглашать.

Близкие, по ее словам, к такому ее хобби относятся положительно и даже пытаются присоединиться.

— Правда, пока у них не получается. Дочь строит космические корабли в Москве, у нее свои планы, а я никого не жду, — заявила медик.

Путешествия для героини — это возможность отдохнуть от информационного шума Источник: Мария Лифинцева

Как врач Мария признаётся, что в горах отдыхает по-настоящему, в горах для нее наступает тишина.

— Когда ты в русской среде, ты не отключаешься. А когда не понимаешь языка, это помогает отдохнуть. И пеший поход, палатка, костер — это необходимо сейчас каждому в наше время информационного шума, — подчеркнула путешественница.

При этом героиня подчеркивает, что на свои путешествия откладывает деньги со своей обычной зарплаты врача.