Откажетесь от покупки, чтобы не брать в долг? 8 привычек, которые выдают, что вы росли в бедной семье

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Если детство было бедным, мы продолжаем экономить, искать всевозможные скидки и откладывать покупки на потом, даже когда объективной необходимости в этом нет. И если порой такая осторожность помогает разумно распоряжаться бюджетом, то иногда она трансформируется в постоянную тревогу. Вот привычки, которые могут выдавать непростое финансовое детство. О них рассказывает «Доктор Питер».

1. Вы ищете самую выгодную цену

Такая привычка часто появляется еще в детстве, когда от стоимости продуктов или одежды зависело, что семья сможет себе позволить в дальнейшем. Со временем поиск выгодных предложений превращается в автоматическую функцию. Тут важно понимать, что скидка не всегда означает экономию: иногда она просто заставляет нас покупать то, что вам вообще не было нужно.

2. Чувствуете вину за личные траты

Новый телефон, ужин в расхваленном ресторане или даже стаканчик дорогого кофе могут казаться неоправданной роскошью, особенно если в детстве родители часто говорили, что на такие вещи денег нет. Повзрослев, человек продолжает ставить чужие потребности выше собственных и долго обдумывает все за и против перед каждой покупкой. Даже при нормальном доходе внутри остается ощущение, что деньги лучше сохранить на черный день.

3. Предпочитаете готовить дома

Человек, выросший в небогатой семье, может годами воспринимать кафе и рестораны как бесполезную роскошь. То же самое касается и продуктов питания: привычнее выбрать пусть и не самый вкусный, но уже знакомый недорогой вариант, чем попробовать что-то более дорогое и интригующее.

4. Избегаете ненужных покупок

Для одних деньги на счете означают возможность что-то купить, а для других они прежде всего отвечают за чувство спокойствия. Если в детстве семья жила от зарплаты до зарплаты, накопления во взрослом возрасте могут восприниматься как защита от любой неприятности. Поэтому даже небольшая покупка способна вызвать тревогу: а вдруг завтра понадобятся деньги на лечение, ремонт или что-то еще?

5. Используете вещи на 101%

Выжимаете шампунь из почти пустого флакона, штопаете старую одежду и доедаете продукты, от которых остальные члены семьи воротят нос? Возможно, в детстве вас просто научили не выбрасывать то, что еще можно хоть как-то использовать. Даже если это не принесет вам никакого удовольствия.

6. Экономите на отоплении и кондиционере

Например, открываете окно знойной ночью, вместо того чтобы включить кондиционер и установить комфортную температуру. Или надеваете еще один свитер, а не подкручиваете батареи, чтобы в квартире стало теплее. Тут тоже всё просто и логично объясняется: если родители постоянно переживали из-за счетов, ребенок быстро усваивает — электричество и тепло стоят дорого.

7. Стараетесь не брать деньги в долг

Долги родителей могут запомниться ребенку сильнее, чем кажется. Если он слышал постоянные разговоры о кредитах и нехватке денег, то во взрослом возрасте, вероятно, начнет воспринимать любой долг как серьезную угрозу. Такой человек скорее откажется от покупки, чем возьмет деньги в кредит. В этом есть рациональное зерно: финансовые проблемы действительно способны усиливать тревогу и ухудшать сон. Но иногда страх задолженности настолько велик, что мешает рационально оценить ситуацию.

8. С большим трудом принимаете помощь

Когда близкий человек предлагает оплатить счет или преподносит дорогой подарок, вам может быть трудно сказать: «Как здорово, спасибо!» и просто насладиться моментом. Кажется, что теперь вы кому-то должны, хотя от вас ничего не требуют. Такая реакция нередко формируется у людей, которые в детстве привыкли видеть финансовые трудности семьи и рано научились рассчитывать только на себя.

Как преодолеть страх остаться без денег

Есть работа, накопления, нет кредитов, но человек продолжает тревожиться: вдруг денег не хватит, вдруг всё рухнет, вдруг завтра останусь ни с чем? Ощущение финансовой безопасности и реальное количество денег — это не одно и то же. Исследования показывают, что уровень финансового стресса определяется не только доходом человека, но и тем, как он оценивает свою ситуацию, насколько безопасным воспринимает будущее и насколько вообще способен переносить неопределенность. Поговорили о деньгах и тревоге с психологом Еленой Каюровой. По ее словам, когда человек говорит: «Я боюсь остаться без денег», часто речь совсем не о деньгах, а о страхе — страхе потерять привычную жизнь, возможность заботиться о близких, независимость, уважение к себе.

Елена Каюрова, кризисный психолог, основатель школы «Зрелая личность»; личный сайт.

Когда сильна эмоциональная память

«Если деньги для человека — символ безопасности, то какое бы их количество ни было, их всегда будет страшно потерять. Часто такая сцепка денег и безопасности встречается у людей, которые однажды уже пережили финансовую нестабильность, будь то в детстве в семье, где был недостаток денег, или уже во взрослом возрасте, например, при потере работы или бизнеса», — объясняет Елена Каюрова.

И тут важно понимать, что дело не столько в самом событии, а в том, какой вывод сделал конкретный человек.

«Один ребенок, выросший в бедной семье, усвоит: „Нужно работать — и всё получится“. Другой вынесет совсем другую установку: „Мир небезопасен, деньги могут закончиться в любую минуту“. И тогда даже спустя годы, уже имея высокий доход, человек продолжает жить с ощущением постоянной угрозы», — продолжает психолог.

И даже если объективно ситуация давно изменилась, эмоциональная память продолжает жить по старым правилам, нашептывая, что нужно быть готовым к самому плохому. Именно поэтому человек может зарабатывать значительно больше, чем ему необходимо, но продолжать жить так, словно катастрофа уже рядом, в паре шагов.

Еще одна причина, о которой говорят исследования

«Мозг в целом плохо переносит неопределенность. Для тревожного человека гораздо тяжелее не сама вероятность финансовых трудностей, а невозможность заранее гарантировать, что их никогда не случится, — рассказывает эксперт. — Поэтому появляются бесконечные попытки просчитать все риски, накопить еще больше, предусмотреть каждый возможный сценарий. А парадокс в том, что чувство безопасности таким способом не достигается». Чем больше человек тревожится, тем больше старается заработать. Чем больше зарабатывает, тем сильнее боится всё потерять.

«Вместо ощущения управления своей жизнью появляются постоянный контроль счетов, тревога из-за любых крупных покупок, чувство вины за отдых и невозможность позволить себе пользоваться тем, что уже заработано», — говорит Елена Каюрова.

Здоровая финансовая предусмотрительность или тревога

Создать финансовую подушку, вести бюджет, думать о будущем — это способы заботы о себе.

«Но если человек проверяет счета по нескольку раз в день, постоянно откладывает жизнь до лучших времен, не может позволить себе отдых или любую незапланированную покупку, несмотря на объективную финансовую возможность, то, скорее всего, им управляет уже не разумная осторожность, а тревога», — говорит психолог.

И тут важно обратить внимание на то, что тревога питается в том числе сравнениями.

«Сегодня человеку уже недостаточно сравнивать себя с тем, каким он был десять лет назад. Он начинает сравнивать себя с теми, у кого капитала больше, доход выше, отпуск дороже, квартира просторнее, машина круче. И тогда ощущение „мне не хватает“ может сохраняться практически при любом уровне дохода, — отмечает Елена Каюрова. — Если чувство безопасности зависит только от цифры на счете, эта цифра практически всегда будет недостаточной».

И что со всем этим делать?

Самое важное, чему нужно научиться, — это отделять реальные финансовые риски от воображаемых. Полезно время от времени спрашивать себя: «Я сейчас реагирую на то, что действительно происходит? Или я реагирую на то, что в воображении?»

И еще полезно ответить себе на вопрос: «Что именно случится, если денег действительно станет меньше?» После того, как вы перечислите всё, чего лишитесь, вы сможете рассмотреть более глубокий страх: «Я не справлюсь», «Я останусь один», «Я потеряю уважение», «Меня перестанут любить». И зачастую именно эти переживания стоят во главе страха остаться без денег.

«И, пожалуй, самое важное, о чем стоит помнить: финансовая безопасность — это не только состояние банковского счета. Это еще и внутреннее ощущение: если жизнь снова изменится, я смогу с этим справиться», — добавляет психолог.