В Ярославле с ЕГЭ выгнали троих выпускников. Что им грозит

В Ярославле троих выпускников выгнали с ЕГЭ 11 июня Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

11 июня выпускники писали ЕГЭ по физике и обществознанию. Оба предмета сдаются по выбору, они нужны для поступления в профильный вуз.

Для троих выпускников в Ярославле экзамен завершился досрочно: их вывели из аудитории во время экзамена. Бланки будут аннулированы.

«В Ярославле три человека были удалены с экзаменов из-за наличия шпаргалок. Призываю ребят не использовать любые справочные материалы и телефоны при сдаче ЕГЭ, — прокомментировала случившееся министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Теперь школьники смогут пересдать экзамен только в следующем году — в период ЕГЭ-2027.

Ежегодно обществознание пользуется популярностью среди выпускников. Свои результаты участники узнают не позднее 23 июня. Если баллы их не удовлетворят, экзамен можно будет пересдать при аннулировании предыдущего результата, в дополнительные дни 8 и 9 июля.

«На участие в ЕГЭ по физике зарегистрировано 780 человек, по обществознанию — 2711, всего — 3491», — рассказали в Минобре.