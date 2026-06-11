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Образование В Ярославле с ЕГЭ выгнали троих выпускников. Что им грозит

В Ярославле с ЕГЭ выгнали троих выпускников. Что им грозит

Ситуацию прокомментировала министр образования

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В Ярославле троих выпускников выгнали с ЕГЭ 11 июня | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославле троих выпускников выгнали с ЕГЭ 11 июня | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославле троих выпускников выгнали с ЕГЭ 11 июня

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

11 июня выпускники писали ЕГЭ по физике и обществознанию. Оба предмета сдаются по выбору, они нужны для поступления в профильный вуз.

Для троих выпускников в Ярославле экзамен завершился досрочно: их вывели из аудитории во время экзамена. Бланки будут аннулированы.

«В Ярославле три человека были удалены с экзаменов из-за наличия шпаргалок. Призываю ребят не использовать любые справочные материалы и телефоны при сдаче ЕГЭ, — прокомментировала случившееся министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Теперь школьники смогут пересдать экзамен только в следующем году — в период ЕГЭ-2027.

Ежегодно обществознание пользуется популярностью среди выпускников. Свои результаты участники узнают не позднее 23 июня. Если баллы их не удовлетворят, экзамен можно будет пересдать при аннулировании предыдущего результата, в дополнительные дни 8 и 9 июля.

«На участие в ЕГЭ по физике зарегистрировано 780 человек, по обществознанию — 2711, всего — 3491», — рассказали в Минобре.

Ранее мы также публиковали разъяснение главы Рособрнадзора о том, как и почему удаляют с экзамена.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЕГЭ Шпаргалка Школа Нарушение
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Что им грозит ? двор, пиво, украл, тюрьма. Потом предложат хорошо заработать
Гость
48 минут
Неужели срок?
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Гость
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