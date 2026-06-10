Как и за что выгонят с ЕГЭ: глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с экзамена

Каждое нарушение проверяется в несколько этапов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Искусственный интеллект на ЕГЭ ставит метки при подозрительном поведении участника, но окончательное решение об удалении принимает человек. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если искусственный интеллект поставил метку, по этой метке уже человек смотрит, адекватно ли она выставлена. У нас система двухуровневая. Решение об удалении и признание метки принимает человек», — сказал Музаев.

По его словам, метка автоматически поступает в штаб пункта проведения экзамена (ППЭ), оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Тот в свою очередь проверяет наличие запрещенного предмета, составляет протокол и на камеру предъявляет изъятое — шпаргалку, телефон, микрокамеру и так далее. После этого участника удаляют с экзамена, его результат аннулируют, а пересдать предмет в текущем году он уже не может.