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Образование Как и за что выгонят с ЕГЭ: глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с экзамена

Как и за что выгонят с ЕГЭ: глава Рособрнадзора раскрыл алгоритм удаления с экзамена

Если попасться, то на пересдачу уже не пустят

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Каждое нарушение проверяется в несколько этапов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКаждое нарушение проверяется в несколько этапов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждое нарушение проверяется в несколько этапов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Искусственный интеллект на ЕГЭ ставит метки при подозрительном поведении участника, но окончательное решение об удалении принимает человек. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если искусственный интеллект поставил метку, по этой метке уже человек смотрит, адекватно ли она выставлена. У нас система двухуровневая. Решение об удалении и признание метки принимает человек», — сказал Музаев.

По его словам, метка автоматически поступает в штаб пункта проведения экзамена (ППЭ), оттуда сигнал передается организатору в аудиторию. Тот в свою очередь проверяет наличие запрещенного предмета, составляет протокол и на камеру предъявляет изъятое — шпаргалку, телефон, микрокамеру и так далее. После этого участника удаляют с экзамена, его результат аннулируют, а пересдать предмет в текущем году он уже не может.

Музаев в интервью ТАСС указал, что система контроля многоуровневая, но искусственный интеллект только помогает человеку, а не принимает решений. Первого удаленного на досрочном этапе действительно определил ИИ, но решение верифицировал специальный администратор, закрепленный за порталом «Смотри ЕГЭ».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Пересдача Удаление с экзамена Анзор Музаев Рособрнадзор
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